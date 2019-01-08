"Ээсти 200": зачем мы провели эту акцию с плакатами

Основой такой политики стало систематическое разделение детей по национальному и языковому принципу, которое впоследствии приводит и к расслоению общества на рынке труда. 80% эстонцев утверждают, что в их коллективе либо единицы русскоязычных сотрудников, либо их нет вовсе, говорят результаты мониторинга интеграции общества 2017 года. Это приводит к тому, что мы разделены и в социальном плане. Более, чем у четверти эстоноязычного населения нет ни одного русского человека в кругу знакомых. За пределами Таллинна и Ида-Вирумаа ситуация ещё плачевнее — там эта цифра достигает трети всех эстонцев. Ещё меньше среди эстонцев тех, у кого есть русские друзья, родственники, близкие или партнёры — их число составляешь лишь 5 % от эстоноязычного населения. Всему этому виной нежелание или неспособность правительства что-либо изменить.

Несмотря на постоянные попытки политиков привлечь электорат, играя на темах национальности и языка, люди уже давно готовы сделать шаг вперёд. Пока одни утверждают, что мы решим проблему, просто заставив всех говорить и учиться на эстонском, а другие выступают за сохранение статуса-кво, исследования показывают, что жители Эстонии готовы стать единым обществом, независимо от языка и национальности. Всего 5% эстонцев и 4% остальных жителей страны не хотят, чтобы в детских садах и школах дети с разным родным языком ходили бы в одни группы и учились бы в одних классах. Их мнение тоже, несомненно, нужно учитывать при принятии решений, но оно не должно становится камнем преткновения на пути объедения общества.

Мы выступаем за то, чтобы наши дети уже с детского сада ходили в одни группы, разучивали вместе стихотворения и песни. Мы за то, чтобы Пеэтер и Петя не только изучали бы языки, но и учились бы находить общий язык. Даже важен не столько сам язык, на котором будет проходить обучение в школе, сколько платформа для общения, которую мы предлагаем создать. Мы осознаём всю сложность языковой ситуации, в которой находимся. Но уже сейчас многие предметы дети могли бы изучать вместе, несмотря на уровень владения языком. Что мешает им вместе бегать эстафеты на физкультуре или изучать иностранные языки? Предоставив возможность нашим детям общаться, учиться и развиваться вместе, мы создадим плодотворную почву для их дальнейшего благополучного сотрудничества.

Чем дольше мы откладываем принятие необходимых решений, кормя ”профессиональных” политиков своими голосами, тем больше поколений мы обрекаем на разделение, непонимание и стереотипные ярлыки. Мы уже давно в одной лодке, давайте же плыть вместе в одном направлении!