”Ээсти 200” скептически отнеслась к результатам последнего соцопроса. "Цыплят по осени считают"

"Важность и достоверность результатов различных социологических опросов напрямую зависит от методов их проведения, не последним фактором является и этическая составляющая, — пишет Меэлис Нийнепуу. — "Институт изучения общества" (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut), по заказу которого было проведено исследование, показавшее падение наших рейтингов, финансируют люди, имеющие такое же мировоззрение, как и у наших конкурентов. И они даже не пытаются этого скрывать. Это прямой конфликт интересов. Это так называемое исследование проводилось как раз в тот момент, когда к нам было приковано внимание прессы. Конечно же, наши политические конкуренты не упустили возможности распространить негативную информацию о нас.

Но, как говорится, цыплят по осени считают, в нашем случае — в марте".