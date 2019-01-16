”Ээсти 200” скептически отнеслась к результатам последнего соцопроса. "Цыплят по осени считают"

"Партия ”Ээсти 200” идет на парламентские выборы с сильным списком кандидатов и хорошим настроем. И мы продолжим говорить о ситуации в стране и проблемах прямо. Мы продолжим поднимать важные для общества темы", — комментарует Меэлис Нийнепуу, вице-председатель правления ”Ээсти 200”, результаты социологического исследования, согласно которому поддержка партии резко снизилась и за нее теперь готовы проголосовать только два процента избирателей.
"Важность и достоверность результатов различных социологических опросов напрямую зависит от методов их проведения, не последним фактором является и этическая составляющая, — пишет Меэлис Нийнепуу. — "Институт изучения общества" (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut), по заказу которого было проведено исследование, показавшее падение наших рейтингов, финансируют люди, имеющие такое же мировоззрение, как и у наших конкурентов. И они даже не пытаются этого скрывать. Это прямой конфликт интересов. Это так называемое исследование проводилось как раз в тот момент, когда к нам было приковано внимание прессы. Конечно же, наши политические конкуренты не упустили возможности распространить негативную информацию о нас. Но, как говорится, цыплят по осени считают, в нашем случае — в марте".