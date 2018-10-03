03.10.2018, 20:40

”Ээсти 200”: Раздача 25,7 млн из госбюджета имеет все признаки политической коррупции

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rus.delfi.ee
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Igor Taro, Põlva maavanem
Igor Taro, Põlva maavanemFoto: Anni Õnneleid

1 октября стало известно, что правительство Эстонии выделило из госбюджета 25,7 млн евро на нужды местных самоуправлений. На сегодняшнем заседании теневого правительства ”Ээсти 200” сочили, что такое решение правительства республики имеет признаки политической коррупции.

”Ээсти 200” просит Госпрокуратуру проверить, имело ли место при принятии подобного решение правительством республики нарушение должностных обязанностей и коррупционное поведение. По сравнению с этим случаем, коррупционный скандал с участием нарвских центристов — просто детский лепет”, — сказал член ”Ээсти 200” Игорь Таро.

”Это печальный прецедент в истории Эстонии. Никогда ранее те, кто в правительстве, не поддерживали в предвыборный год своих однопартийцев таким образом и в таком объеме. Это серьезная попытка повлиять на результаты выборов за счет государственных средств”, — сказал Таро.

Согласно открытой информации, решение правительства, о котором идет речь, было принято в очень узком кругу партийных лидеров. Это говорит о наличии признаков нарушения должностных обязанностей и похоже на другие аналогичные случаи, когда юридическое лицо оказывало финансовую поддержку фирмам, напрямую связанным с ним же, и в результате было признанным виновным в нарушении должностных обязанностей.

”Если до сих пор подобный ”дележ” денег, был, как утверждается, традицией парламентариев, то сейчас соответствующее решение было принято руководителями состоящих в коалиции партий. Выделяя средства своим однопартийцам, партийные руководители, которые также являются и членами правлений своих недоходных политических объединений, нарушили свои должностные обязанности”, — добавил Таро.

По оценке ”Ээсти 200” подобное ”крышевание" необходимо прекратить, так как процессу явно не хватает прозрачности.

Выделение миллионов евро своим однопартийцам — очень плохой прецедент для Эстонии, и он должен незамедлительно получить юридическую и моральную оценку. Многие услуги, оказываемые службой спасения, остаются без финансирования, тогда как политики по своему усмотрению распределяют миллионы евро между организациями, с которым они сами связаны. Подобное поведение является явным негативным примером управления государством, которое задевает чувство справедливости честных граждан, и не может больше продолжаться”, — добавил Таро.

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