”Ээсти 200”: Раздача 25,7 млн из госбюджета имеет все признаки политической коррупции

”Если до сих пор подобный ”дележ” денег, был, как утверждается, традицией парламентариев, то сейчас соответствующее решение было принято руководителями состоящих в коалиции партий. Выделяя средства своим однопартийцам, партийные руководители, которые также являются и членами правлений своих недоходных политических объединений, нарушили свои должностные обязанности”, — добавил Таро.
По оценке ”Ээсти 200” подобное ”крышевание" необходимо прекратить, так как процессу явно не хватает прозрачности.
Выделение миллионов евро своим однопартийцам — очень плохой прецедент для Эстонии, и он должен незамедлительно получить юридическую и моральную оценку. Многие услуги, оказываемые службой спасения, остаются без финансирования, тогда как политики по своему усмотрению распределяют миллионы евро между организациями, с которым они сами связаны. Подобное поведение является явным негативным примером управления государством, которое задевает чувство справедливости честных граждан, и не может больше продолжаться”, — добавил Таро.