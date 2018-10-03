”Ээсти 200”: Раздача 25,7 млн из госбюджета имеет все признаки политической коррупции

”Ээсти 200” просит Госпрокуратуру проверить, имело ли место при принятии подобного решение правительством республики нарушение должностных обязанностей и коррупционное поведение. По сравнению с этим случаем, коррупционный скандал с участием нарвских центристов — просто детский лепет”, — сказал член ”Ээсти 200” Игорь Таро.

”Это печальный прецедент в истории Эстонии. Никогда ранее те, кто в правительстве, не поддерживали в предвыборный год своих однопартийцев таким образом и в таком объеме. Это серьезная попытка повлиять на результаты выборов за счет государственных средств”, — сказал Таро.

Согласно открытой информации, решение правительства, о котором идет речь, было принято в очень узком кругу партийных лидеров. Это говорит о наличии признаков нарушения должностных обязанностей и похоже на другие аналогичные случаи, когда юридическое лицо оказывало финансовую поддержку фирмам, напрямую связанным с ним же, и в результате было признанным виновным в нарушении должностных обязанностей.