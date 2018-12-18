”Ээсти 200” предлагает установить минимальный порог обложения соцналогом

В Эстонии немало тех, кто, зарабатывая активный предпринимательский доход, выплачивает себе либо минимальную зарплату, либо только дивиденды, для того, чтобы иметь медицинскую страховку. Поэтому, ”Эстония 200” считает необходимым установление минимального порога обложения социальным налогом для предпринимателей.
”Поскольку пассивный доход облагается и должен облагаться лишь подоходным налогом, наша позиция такова, что, если человек зарабатывает активный доход, то было бы честно выплачивать самому себе хотя бы часть этого дохода в виде заработной платы”, — считает член правления ”Ээсти 200” Прийт Аламяэ.
Ранее ”Эстония 200” уже предлагала установить потолок социального налога на уровне, взимаемом с трех средних зарплат. ”Поэтому, логично было бы установить и минимальный порог для социального налога”, — пояснил Аламяэ.
Предложение ”Ээсти 200” — установить минимальный порог по социальному налогу для зарабатывающих активный предпринимательский доход на уровне, взимаемом с трех средних зарплат. Это означает, что активный предпринимательский доход мог бы облагаться социальным налогом в размере от 16,5% до уровня, взимаемого с трех средних зарплат. ”Я не поддерживаю взимание социального налога со свей суммы дивидендов с активного дохода, поскольку в таком случае не берутся в учет предпринимательские риски”, — пояснил Аламяэ.