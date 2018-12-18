”Ээсти 200” предлагает установить минимальный порог обложения соцналогом

”Поскольку пассивный доход облагается и должен облагаться лишь подоходным налогом, наша позиция такова, что, если человек зарабатывает активный доход, то было бы честно выплачивать самому себе хотя бы часть этого дохода в виде заработной платы”, — считает член правления ”Ээсти 200” Прийт Аламяэ.

Ранее ”Эстония 200” уже предлагала установить потолок социального налога на уровне, взимаемом с трех средних зарплат. ”Поэтому, логично было бы установить и минимальный порог для социального налога”, — пояснил Аламяэ.

Предложение ”Ээсти 200” — установить минимальный порог по социальному налогу для зарабатывающих активный предпринимательский доход на уровне, взимаемом с трех средних зарплат. Это означает, что активный предпринимательский доход мог бы облагаться социальным налогом в размере от 16,5% до уровня, взимаемого с трех средних зарплат. ”Я не поддерживаю взимание социального налога со свей суммы дивидендов с активного дохода, поскольку в таком случае не берутся в учет предпринимательские риски”, — пояснил Аламяэ.