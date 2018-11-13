”Ээсти 200”: правительство Эстонии должно принять декларацию в связи с миграцией

”Международное право является базой не только для создания международных соглашений, но и для политических договоренностей. Пакт ООН о миграции в будущем может интерпретироваться по-разному. Поэтому нам необходимо выработать конкретную позицию по данному вопросу”, — сказала лидер ”Ээсти 200” Кристина Каллас.

Цель декларации — четко обозначить позицию Эстонии относительно миграции, согласно которой каждое государство обладает правом независимого принятия решений в рамках данной темы.

По мнению ”Ээсти 200”, чтобы справиться с растущими потоками мигрантов, основное внимание необходимо уделать не столько странам, в которые направляются потоки мигрантов, сколько государствам, из которых они направляются. Людям необходимо оказывать помощь именно в странах их проживания, также нужно устранять причины, по которым они стремятся покинуть свою страну. Помощь Эстонии должна быть направлена на сокращение проблем, связанных с миграцией.

Позиция ”Ээсти 200” такова, что массовая миграция в итоге окажется не по силам ни Эстонии, ни Европе в целом.