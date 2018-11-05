05.11.2018, 17:15

”Ээсти 200”: необходимо разрешить двойное гражданство

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rus.delfi.ee
EST 9
Eesti 200 partei asutamise üldkoosolek
Eesti 200 partei asutamise üldkoosolekFoto: Ilmar Saabas

Теневое правительство «Ээсти 200», обсудив ряд положений Закона о гражданстве, сочло, что настало время внести в закон принципиальные изменения, сообщается в пресс-релизе.

- Запрет на двойное гражданство следует упразднить для граждан Эстонии по рождению, где бы они ни родились

- Следует прекратить выдачу серых паспортов рожденным уже в независимой Эстонии

- Дети, рожденные в Эстонии после обретения республикой независимости и чьи родители являлись постоянными жителями Эстонии до восстановления независимости, должны получать эстонское гражданство

Во-первых, по мнению ”Ээсти 200”, необходимо аннулировать положение закона, согласно которому обладатель двойного гражданства в течение трех лет после достижения совершеннолетия должен сделать выбор в пользу одного из гражданств — Эстонии либо другого государства. ”По сути двойное гражданство существовало всегда, просто юридически оно не было признано. Сейчас соответствующие пункты Закона о гражданстве и конституции находятся в противоречии друг с другом. И такая правовая путаница касается нескольких десятков тысяч человек по всему миру. Подтверждение тому — ситуация с абхазскими эстонцами”, — сказал член правления ”Ээсти 200” Игорь Таро.

Во-вторых, детям рожденным после обретения Эстонией независимости, следует прекратить выдачу серых паспортов. Изначально серые паспорта были введены как временное решение для граждан бывшего СССР, которые не хотели или не могли принять гражданство Эстонии либо какого-либо другого государства. В настоящее время — спустя 27 лет с момента восстановления независимости — в Эстонии по-прежнему рождаются дети, чье гражданство является неопределенным. Это ненормальная ситуация. В 2017 году удостоверение личности с неопределенным гражданством было оформлено для троих детей, в 2016 — для 22 детей.

”Непонятно, почему у родителей — обладателей серых паспортов осталась возможность отказываться от эстонского гражданства для своих детей и оформлять им удостоверения личности с неопределенным гражданством. Цель государства — защита прав детей, рожденных в постоянно проживающих в стране семьях. Выдача серых паспортов этим детям не соответствует этой цели”, — добавил Таро. ”По данным Департамента полиции и погранохраны, у нас 189 детей не имеют определенного гражданства вследствие соответствующего решения их родителей. И этим детям необходимо восстановить право на получение гражданства Эстонии по достижении совершеннолетия”, — подчеркнул он.

В-третьих, детям, рожденным в независимой Эстонии, необходимо предоставить право на получение гражданства по рождению, независимо от того, гражданами какого государства являются их родители, и, если хотя бы один из родителей постоянно проживал на территории Эстонии до 20 августа 1991 года. Лица, постоянно проживающие в Эстонии и имеющие множественное гражданство, согласно нынешнему законодательству, должны в течение трех лет после достижения совершеннолетия выбрать гражданство одного из государств — это положение необходимо аннулировать.

”Наша цель в том, чтобы люди, люди, чьи семьи живут здесь на протяжении многих лет, были гражданами Эстонии. Предлагая соответствующие изменения мы даем четкий посыл — рожденные здесь дети — граждане Эстонии, независимо от того, какое решение относительно их гражданства в свое время было принято их родителями. Сейчас в Эстонии продолжают рождаться дети — граждане других государств, несмотря на то, что их родители, а иногда бабушки и дедушки прожили здесь всю жизнь”, — подытожил Таро.

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