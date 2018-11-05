05.11.2018, 17:15

”Ээсти 200”: необходимо разрешить двойное гражданство

 (56)
rus.delfi.ee
EST 21
Eesti 200 partei asutamise üldkoosolek
Eesti 200 partei asutamise üldkoosolekFoto: Ilmar Saabas

Теневое правительство «Ээсти 200», обсудив ряд положений Закона о гражданстве, сочло, что настало время внести в закон принципиальные изменения, сообщается в пресс-релизе.

- Запрет на двойное гражданство следует упразднить для граждан Эстонии по рождению, где бы они ни родились

- Следует прекратить выдачу серых паспортов рожденным уже в независимой Эстонии

- Дети, рожденные в Эстонии после обретения республикой независимости и чьи родители являлись постоянными жителями Эстонии до восстановления независимости, должны получать эстонское гражданство

Во-первых, по мнению ”Ээсти 200”, необходимо аннулировать положение закона, согласно которому обладатель двойного гражданства в течение трех лет после достижения совершеннолетия должен сделать выбор в пользу одного из гражданств — Эстонии либо другого государства. ”По сути двойное гражданство существовало всегда, просто юридически оно не было признано. Сейчас соответствующие пункты Закона о гражданстве и конституции находятся в противоречии друг с другом. И такая правовая путаница касается нескольких десятков тысяч человек по всему миру. Подтверждение тому — ситуация с абхазскими эстонцами”, — сказал член правления ”Ээсти 200” Игорь Таро.

Во-вторых, детям рожденным после обретения Эстонией независимости, следует прекратить выдачу серых паспортов. Изначально серые паспорта были введены как временное решение для граждан бывшего СССР, которые не хотели или не могли принять гражданство Эстонии либо какого-либо другого государства. В настоящее время — спустя 27 лет с момента восстановления независимости — в Эстонии по-прежнему рождаются дети, чье гражданство является неопределенным. Это ненормальная ситуация. В 2017 году удостоверение личности с неопределенным гражданством было оформлено для троих детей, в 2016 — для 22 детей.

”Непонятно, почему у родителей — обладателей серых паспортов осталась возможность отказываться от эстонского гражданства для своих детей и оформлять им удостоверения личности с неопределенным гражданством. Цель государства — защита прав детей, рожденных в постоянно проживающих в стране семьях. Выдача серых паспортов этим детям не соответствует этой цели”, — добавил Таро. ”По данным Департамента полиции и погранохраны, у нас 189 детей не имеют определенного гражданства вследствие соответствующего решения их родителей. И этим детям необходимо восстановить право на получение гражданства Эстонии по достижении совершеннолетия”, — подчеркнул он.

В-третьих, детям, рожденным в независимой Эстонии, необходимо предоставить право на получение гражданства по рождению, независимо от того, гражданами какого государства являются их родители, и, если хотя бы один из родителей постоянно проживал на территории Эстонии до 20 августа 1991 года. Лица, постоянно проживающие в Эстонии и имеющие множественное гражданство, согласно нынешнему законодательству, должны в течение трех лет после достижения совершеннолетия выбрать гражданство одного из государств — это положение необходимо аннулировать.

”Наша цель в том, чтобы люди, люди, чьи семьи живут здесь на протяжении многих лет, были гражданами Эстонии. Предлагая соответствующие изменения мы даем четкий посыл — рожденные здесь дети — граждане Эстонии, независимо от того, какое решение относительно их гражданства в свое время было принято их родителями. Сейчас в Эстонии продолжают рождаться дети — граждане других государств, несмотря на то, что их родители, а иногда бабушки и дедушки прожили здесь всю жизнь”, — подытожил Таро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Таксист с 20-летним стажем: в порту и аэропорту создают особые условия для Tulika и Tallink — что происходит в сфере таксоизвоза?

05.11.2018
В редакцию Delfi обратился таксист, который недоумевает, почему в порту и аэропорту Таллинна имеют преимущества машины определенных таксофирм, а для других такси действуют ограничения, что, по его мнению, создает неудобства для пассажиров. Представители порта и аэропорта объясняют, с чем это связано.
Подробнее

ФОТО: Экспансия сети Grossi в Нарву впечатляет. Олег Гросс купил очередной торговый центр, Tempo, и останавливаться не намерен

05.11.2018
На прошлой неделе Олег Гросс приобрел очередной, уже пятый, объект недвижимости в Нарве — масштабный мебельный центр Tempo, где планирует открыть магазин Grossi. В идеальном случае, по его словам, в Нарве может появиться 10 магазинов торговой сети, а вторжение Lidl в Эстонию планы развития не перечеркнет.
Подробнее





-25% Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
330,- €
-25% Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
217,50 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €

Эксклюзив! ФОТО и ВИДЕО DELFI: Линда — о Таллинне, творчестве и своем очень обычном райдере

05.11.2018
4 ноября в Таллинне состоялся концерт певицы Линды, знакомой слушателю по таким хитам, как "Ворона", "Мало огня" и так далее. Бублик пообщался с певицей после концерта и поговорил как о творчестве, так и о чем-то более личном.
Подробнее

ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности найденного мертвым мужчины

05.11.2018
Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было найдено 31 октября в волости Тойла на автобусной остановке Сака. На данный момент нет оснований полагать, чтобы смерть мужчины была связана с преступлением.
Подробнее



ФОТО. Шик, роскошь и инновации: смотрите, как выглядит аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку

05.11.2018
В 2017 году всемирная организации в сфере аудита аэропортов Skytrax World Airport Awards назвала международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку самым лучшим на постсоветском пространстве. Годом позже главная воздушная гавань Азербайджана получила престижный статус "5 звезд". Что же это значит?
Подробнее


НА ЗАМЕТКУ | Хитрости и уловки при продаже и покупке квартиры

05.11.2018
Продажа квартиры сопряжена со многими трудностями. Здесь и поиск покупателя, и оформление документов, и, разумеется, головная боль по поводу того, как бы повыгоднее продать свои квадратные метры, пишет KM.RU.
Подробнее