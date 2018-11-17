17.11.2018, 14:50

"Ээсти 200": надо поменять министров Рейнсалу и Миксера и прекратить ругаться

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rus.delfi.ee
EST
Kaitseministeeriumi ministrivahetus
Kaitseministeeriumi ministrivahetusFoto: Andres Putting

Вице-председатель новой партии "Ээсти 200" Меэлис Нийнепуу сказал, что это не государственное мышление — за три месяца до выборов в Рийгикогу разваливать правительство из-за плохого рейтинга Социал-демократической партии и Isamaa: "Правительство — это место, где управляют государством, а не оттачивают политтехнологии".

По мнению Нийнепуу, премьер-министру Юри Ратасу следует поменять министров, передает rus.err.ee.

"Государственное решение премьера — это заменить министра юстиции и министра иностранных дел. Пусть они остынут немного. А на их место выбрать мудрых женщин: Марину Кальюранд (бывший министр иностранных дел, Социал-демократическая партия) и Хелен Хяэль (адвокат, Isamaa). Это улучшит атмосферу в правительстве", — считает Нийнепуу.

По вопросу Глобального договора ООН о миграции Нийнепуу сказал, что правительство должно четко сказать, что Эстония не поддерживает массовую иммиграцию и обязательные квоты для беженцев. Тем не менее, Эстония поддерживает решение международных проблем в сфере миграции и готова внести свой вклад в это дело.

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