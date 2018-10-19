"Ээсти 200" исключает сотрудничество с EKRE

”Эстония отходит от ценностей индивидуальных свобод, свободы коммерческой деятельности и осуществления права человека на свободную деятельность, что вызывает беспокойство. Политические силы, стремящиеся к управлению государством, покушаются на свободу действия личности, в случае EKRE — пытаются нормировать, сколько детей эстонская женщина должна рожать или кого можно любить, а кого — нет. Позиция EKRE в отношении эстонской безопасности и союзнических отношений также неясная, так как информация, которою он доносят до эстонской и русскоязычной аудиторий — разная”, — сказала Каллас.

”Мы видим, что многие политические силы думают о коалиции с EKRE, и это очень тревожно”, — добавил Каллас. ”Только Социал-демократы заявили, что не считают возможным сотрудничество с EKRE. Хотелось бы услышать и от других партий, в частности партии Реформ, четкий ответ, является ли для нее приемлемым подобное стремление ограничения личных свобод”, — отметила Каллас.