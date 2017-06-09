Ээсмаа: выборы в Великобритании не принесли ожидаемой ясности

Вице-спикер парламента, центрист Энн Ээсмаа, комментируя внутригосударственные выборы в Великобритании отметил, что премьер-министр Терез Мэй задалась целью получить больший мандат в свете переговоров с Евросоюзом, но результаты выборов принесли лишь еще большую неразбериху, передает пресс-служба Рийгикогу.

Накануне в Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы, которые завершились возникновением так называемого "подвешенного парламента", в котором ни одна партия не имеет абсолютного большинства. ”Премьер-министр Тереза Мэй инициировала досрочные выборы с целью укрепить влияние консерваторов перед переговорами по Brexit. Если бы консерваторы получили большинство мест в парламенте, то это бы означало для них стабильность на ближайшие пять лет, а также дало был уверенность во время переговоров с ЕС. Плюс ко всему, консерваторы обеспечили бы себе мандат до 2022 года, как раз на время переговоров по выходу Великобритании из ЕС и дало бы возможный переходный период для торгового соглашения с ЕС.” — объяснил Ээсмаа.

С 5-6 апреля рейтинг консерваторов, согласно опросам, составлял свыше 42%, у лейбористов было 25%, но, по словам Ээсмаа, в последние недели стало понятно, что лейбористы наращивают популярность, особенно среди молодых. Успеху партии премьер-министра, согласно различным исследованиям, помешало то, что в правительстве Дэвида Кэмерона, Тереза Мэй занимала пост министра внутренних дел и как раз на это время государству пришлось серьезно сократить расходы, в том числе это сказалось на численности полицейских. Последнее обстоятельство вновь припомнили Мэй после недавних террористических атак. ”Мэй открыто критиковали за это лейбористы, которые напомнили народу, что именно благодаря действиями Мэй был сокращен штат полицейских. Но с приходом к власти лейбористов они готовы вывести внутригосударственную безопасность на новый уровень.” — сказал Ээсмаа.

Ээсмаа выразил надежду на то, что возникшая в результате выборов неразбериха уляжется и будет найдено решение, которое благоприятно скажутся на переговорах по Брекситу и они состоятся ровно в назначенный срок.

У Консервативной партии количество мандатов составило 318, что равнозначно 48,9% голосов. Они потеряли 12 мест в парламенте. Лейбористы набрали 40,2% голосов и 261 одно место в парламенте. На сегодняшний день это самые крупные результаты голосования, начиная с 1970 года.