Ээсмаа: польза Римского договора — в поддержке сотрудничества и общих ценностей

Сегодня и завтра вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа примет участие в конференции спикеров парламентов европейских государств, посвященной шестидесятилетию Римского договора. В конференции примут участие как нынешние, так и бывшие руководители Европейского союза.

По словам Ээсмаа, предстоящая юбилейная Римская конференция важна, чтобы символически подчеркнуть жизненную силу и стойкость Европейского союза, основанного несколько десятилетий назад. ”Сейчас как никогда важно подчеркнуть единство и сотрудничество, так как, несмотря на возникшие разногласия и проблемы, именно сейчас нужно сохранить общие ценности, которые Европейский союз гарантирует своим государствам-членам”, — сказал Ээсмаа. Он добавил, что за 60 лет Европа пережила немало кризисов, которые ее ослабили, но в то же время сделали и более сильной. Народы Европейского союза объединяют четыре основные свободы: свободное передвижение людей, свободное передвижение услуг, свободное передвижение товаров, а также свободное передвижение капитала и платежей в Европейском союзе.

По словам Ээсмаа, мы должны признать, что без Римского договора на сегодняшний день не было бы такого Европейского союза и такой Эстонии, где ценятся принципы верховенства права и демократии. Римский договор принес нам спокойный европейский стиль жизни и т.н. европейское сознание. ”Для сохранения всего этого государства должны тесно сотрудничать друг с другом”, — подчеркнул Ээсмаа.

Римский договор был заключен между Бельгией, Францией, Италией, Люксембургом, Голландией и Западной Германией в 1957 г. Римский договор основал Европейское экономическое сообщество и Европейское сообщество по атомной энергии. Договором был основан единый европейский рынок. Стороны также договорились о свободном передвижении капитала и рабочей силы, постепенном упразднении таможенных тарифов и торговых барьеров и т.д.

На конференции, посвященной шестидесятилетию Римского договора, выступят председатель Европейского парламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель бундестага Норберт Ламмерт, бывший председатель Европейской комиссии Романо Проди, руководители парламента Италии и другие ведущие политики ЕС.