Члены правления Центристской партии Энн Ээсмаа и Яна Тоом опровергают спекуляции о том, что произошедшее во фракции Европарламента ALDE, спровоцировало конфликт в Центристской партии.

"Нет никакого смысла искать причину конфликта. Я не делал предложения правлению Центристской партии обсудить поведение Яны Тоом в данном вопросе, — сказал Энн Ээсмаа. — Мой короткий комментарий, к сожалению, был истолкован превратно. Я имел в виду, что, вероятно, на собрании руководства партии будет затронута тема ALDE. Что касается информации, которую получает руководство Центристской партии о происходящем в Европарламенте, то обмен информацией в этом направлении, разумеется, всегда может стать более эффективным".

"Никакого конфликта действительно нет, скорее, мы имеем дело с недоразумением, — сказала член правления Центристской партии Яна Тоом. — Разумеется, любой обмен информацией является многосторонним и я уверена, что в будущем мы сможем избежать подобных недоразумений".