Ээрик-Нийлес Кросс: закупая контент у ПБК, правительство ослабляет безопасность страны

Депутат фракции Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс представил в Рийгикогу запрос, в котором пожелал получить от премьер-министра Юри Ратаса пояснения в отношении того, почему за деньги налогоплательщиков закупается контент на телеканале ПБК, который в ежегоднике Полиции безопасности за 2011 год был назван инструментом Кремля.

”Мы не хотим знать, могут ли политики давать ПБК интервью, а также не хотим знать о рекламе дымовых датчиков, информационных кампаниях или предвыборной рекламе. Нас интересует, почему на государственные средства для Эстонской Республики у пропагандистского канала закупается контент. Тревогу вызывает то, что закупленный у ПБК контент в значительной мере совпадает с общей информационной позицией Москвы. Это не партийный вопрос, это вопрос государственной безопасности”, — пояснил Кросс смысл своего запроса и добавил, что премьер-министр не ответил по существу ни на один вопрос.