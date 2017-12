Ээрик-Нийлес Кросс попал в рейтинг самых влиятельных европейцев по версии Politico

Агентство по производству политических новостей Politico обнародовало рейтинг самых влиятельных европейцев. Примечательно, что в список попал и эстонский политик и предприниматель Ээрик-Нийлес Кросс, расположившись на 23 месте из 28.

Рейтинг носит название ”The 28 people who are shaping, shaking and stirring Europe” (”28 человек, которые формируют, трясут и будоражат Европу”) и представлен вниманию читателей по ссылке.