Ээрик-Нийлес Кросс попал в рейтинг самых влиятельных европейцев по версии Politico

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Агентство по производству политических новостей Politico обнародовало рейтинг самых влиятельных европейцев. Примечательно, что в список попал и эстонский политик и предприниматель Ээрик-Нийлес Кросс, расположившись на 23 месте из 28.