Ээрик-Нийлес Кросс был назначен докладчиком ПАСЕ по Украине

В четверг, 12 октября, член делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ээрик-Нийлес Кросс (АЛДЕ) был назначен докладчиком Комиссии ПАСЕ по мониторингу Украины. Кросс перенимает рапорт у испанца Жорди Шукла. Рапорт совместно с Кроссом составляет Аксель Фишер из Германии (ЕНП), сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Успешность реформ на Украине — один из ключевых вопросов будущего Европы. С помощью мониторинга мы можем внести положительный вклад, — подчеркнул Ээрик-Нийлес Кросс. — Один раз в год докладчик представляет пленарному заседанию ассамблеи рапорт по государству, который принимается вместе с резолюцией, которую государство-член ПАСЕ обязано выполнять. Этот процесс крайне важен как с точки зрения ПАСЕ, так и Эстонии”.

Докладчик по Украине — представитель ПАСЕ и наблюдатель в процессе мониторинга государства. В ходе мониторинга отслеживаются функционирование демократии, уровень коррупции, права человека и иные сферы, которыми занимается ПАСЕ. Эта информация передается Совету Европы. С 2010 по 2015 гг. докладчиком по Украине была бывший член делегации Эстонии в ПАСЕ Майлис Репс.

С 8 по 13 октября в Страсбурге (Франция) проходит четвертое заседание ПАСЕ 2017 г. В понедельник член делегации Эстонии в ПАСЕ Андрес Херкель был назначен составителем срочного рапорта по закону Украины об образовании. Херкель также является докладчиком по эффективному управлению интернетом. Вице-президент ПАСЕ и руководитель эстонской делегации в ПАСЕ Марианне Микко является докладчиком Комиссии ПАСЕ по мониторингу Турции.