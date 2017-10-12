Единственная в Эстонии династия политиков-женщин: нерассказанная история Яны Тоом

Издание Eesti Ekspress обнаружило в Национальном архиве документы, рассказывающие о том, как 100 лет тому назад зародилась единственная в Эстонии династия женщин-политиков.

С черно-белой фотографии на анкете члена КПЭ смотрит Наталия Томсон, в девичестве Симан. Уверенный взгляд, убранные назад волосы, немного мужская стать и не вписывающаяся в общий облик коммуниста брошь с изображением ладьи викингов.

VANAEMA: Natalia Tomson (1899–1979) kannab Stalini ajal oma kompartei liikme toimikusse kleebitud fotol rahvuslikku viikingisõlge.

Да, женщины этой семьи занимаются политикой уже сто лет, три поколения подряд. Внучка Наталии — один из самых видных политиков Центристской партии Яна Тоом. Она баллотируется на местных выборах в Таллинне вместе со своей матерью Маргаритой Черногоровой.

Маргарите было 11 лет, когда в октябре 1944 года отец, который был родом из Таллинна, привез ее в Эстонию. ”Осень была исключительно красивой”, — вспоминает Черногорова. Часть Таллинна погребена под руинами, но к военной разрухе девочка привыкла: во время блокады Ленинграда в их квартиру попал снаряд. В Таллинне она впервые в жизни увидела каштаны и цветущие хризантемы. Открыты кафе и бары, в магазине Каарманна можно без талонов купить продукты. После детского дома — это роскошь. Таллинн становится ее новым домом. Родители входят в оперативную группу КПЭ. Эстонским Маргарита на тот момент не владеет и отправляется в русскую школу. Родители общались между собой на эстонском, но девочку ему не обучали. ”Они просто очень боялись ареста. Это было самообороной”, — говорит она.

После окончания школы в 1951 году Маргарита возвращается в Ленинград, чтобы выучиться на юриста, а после смерти Сталина в марте 1953-го неожиданно оказывается в опасности после того, как скорбящие по вождю сокурсники осуждают ее за посещение "Сицилийской вечерни" Верди. Декан советует ей отдохнуть, пока страсти утихнут. Диплом она получает в 1956-м.

Маргарита выходит за муж за инженера Игоря Черногорова и в 1961 году у них рождается дочь Марина, а в 1966-м — Яна. Мать хочет назвать девочку Василисой или Ксенией, но по совету эстонских родственников та становится Яной. Бабушка Наталья и дедушка Хейнрих сразу начинают общаться с детьми на эстонском. ”Я была очень рада”, — говорит Маргарита.

EMA: Margarita Tšernogorova (teises reas vasakult kuues) koos kolleegidega Eesti kompartei keskkomiteest Toompeal ülemnõukogu istungite saalis Lenini bareljeefi all aastal 1977.

Яна ходит в эстонский детский сад и русскую школу, затем поступает в Тарту на русскую филологию. В 1970-м Маргарита становится руководителем кадрового сектора орготдела ЦК КПЭ. В 1988 году случается Поющая революция. ”Все это для меня было сюрпризом”, — рассказывает Маргарита. Партия тоже не знает, что делать, и Карл Вайно отправляет подчиненных на усмирение одного из собраний. ”Только Карл мог быть таким идиотом! — взрывается Маргарита. — Ты — первый секретарь, так возьми ответственность и иди сам поговори с народом”.

KARL VAINO.: EKP KK esimene sekretär andis Margarita Tšernogorovale kummalsit nõu.

В 1989 году Маргарита выходит на пенсию, но без дела сидеть не может. Весной 1990 года Верховный совет провозглашает восстановление ЭР. К власти приходит правительство Эдгара Сависаара, а Маргарита становится референтом межрегионального Совета народных депутатов и рабочих ЭССР. В августе 1991-го происходит путч и Эстония восстанавливает независимость. ”Честно сказать, я не могла себе и представить, что Советский Союз развалится”, — говорит Маргарита.

Вскоре муж Игорь теряет работу и семья лишается квартиры в центре Таллинна. Родители переезжают в Мустамяэ, а Яна, которая к этому времени вышла замуж, — в Ласнамяэ. Ее муж Владимир Литвинов родом из России, приехал в Эстонию учиться в Тартуском университете. В их семье подрастает трое детей, но нет ни работы, ни денег. Владимир не может получить прописку в Эстонии и супруги переезжают к его отцу в Челябинскую область. Сестра Яны Марина живет в России уже с 1990 года.

Маргарита уезжать не хочет, берет в долг 5000 крон и открывает юридическое бюро. В октябре 1993-го в свободной Эстонии впервые происходят местные выборы. Маргарита в упрощенном порядке по происхождению получает гражданство, выдвигает свою кандидатуру в Мустамяэ по русскому списку Revel и получает 1557 голосов, которые обеспечивают ей место в горсобрании.

Тем временем Яна скучает по Таллинну и в 1994-м возвращается. В советском паспорте она значится эстонкой, но выдача гражданства в упрощенном порядке прекращена. На экзамен ее не допускают, аргументируя это необходимостью лучше подготовиться. Это выводит Яну из себя и она идет в российское посольство и получает и гражданство, и паспорт.

В 1995 году в Рийгикогу появляется Русская фракция. Маргарита становится ее советником и вступает в Центристскую партию. С 1999 года Черногорова баллотируется от партии на всех выборах в местные самоуправления и Рийгикогу. В горсобрании она работает с 1993 года. Такой большой стаж, кроме нее, имеет лишь один депутат. ”Уже 24 года, кто мог бы подумать?” — говорит она.

Яна выходит замуж за журналиста Алексея Тоома. Всего у нее четыре сына и одна дочь. Четыре ребенка имеют эстонское и один - российское гражданство. В 2015-м Алексей и Яна расходятся.

В начале тысячелетия Яна трудится главным редактором русскоязычных газет ”День за Днем” и ”Вести недели”. Она отлично владеет эстонским. Сависсар поднимает вопрос внутри входящей в правительство Центристской партии о том, что Маргарита интересуется возможностью предоставления дочери гражданства за особые заслуги. Несмотря на противников, в декабре 2005-го правительство Ансипа дает Яне гражданство за особые заслуги. ”Она работает главным редактором еженедельника ”Вести Недели”. За последние 10 лет она внесла существенный вклад в несколько интеграционных проектов и проектов, связанных с поднятием имиджа Эстонии среди русскоязычного населения”, — значится в распоряжении. ”Я бы с удовольствием изменила основание для выдачи паспорта. Может, пойду и сдам на гражданство”, — говорит Яна.

Мать уже давно зовет Яну в политику, и в 2008 года та вступает в Центристскую партию, а в 2010 становится вице-мэром Таллинна. В марте 2014 года Россия аннексирует Крым. Мировые СМИ в панике вопрошают: кто следующий — Нарва? В этой напряженной обстановке в мае 2014 года проходят выборы в Европарламент. Внутри партии Тоом еле проходит в десятку кандидатов, но на самих выборах получает 25 251 голос и становится евродепутатом.

В 2016-м Эдгар Сависаар лишается должности председателя партии — Маргарите и Яне не нравится, как это происходит. Яна сама выдвигается в председатели, но проигрывает Ратасу со счетом 654 : 348. Сторонники Сависаара выступают с планом о создании отдельного избирательного союза, к которому Яна в итоге не присоединяется.

15 октября Яна баллотируется первым номером по Пыхья-Таллинну, Маргарита — вторым по Мустамяэ. У них общий предвыборный лозунг: "Другие обещают, а мы работаем”.

Наталия, Маргарита и Яна. Бабушка, дочь и внучка. Сто лет меж двух огней, двух культур. Кем ощущает Яна себя в этой роли? ”Собой. Логично же, что человек, который в двух идейных пространствах ощущает себя как дома, является хорошим посредником”, — говорит Тоом.

Полностью статью можно прочитать в Eesti Ekspress. Полный текст перевода представлен на сайте Яны Тоом.