Многолетнему председателю Центристской партии начала помогать в Хундисильма член правления Ида-Вирумааского округа партии Мария Меркулова.

Осенью Эдгар Сависаар делился фотографиями со встречи с Анной Жинковской и другими своими горячими сторонниками, в Рождество — снимками того, как у него в Хундисильма были в гостях близкие. Осенью в Хундисильма запечатлели и однопартийцев Сависаара, которые твердо поддерживали прежнего председателя. Раньше за ведением хозяйства в Хундисильма были замечены Сирет Котка и Моника Батракова, которые исполняли там роль своего рода хозяйки и оплачивали счета Хундисильма. Но до сих пор не привлекала внимания сторонница Сависаара, которая в последнее время помогает ему в повседневных делах.

А именно, уже месяцами ходит помогать Сависаару член правления Ида-Вирумааского округа Мария Меркулова (38), которую, правда, как утверждается, нашли для помощи Сависаару его доверенное лицо Сирет Котка и бывший министр сельской жизни Мартин Репинский. Фотограф Delfi запечатлел Меркулову, например, в октябре прошлого года, когда Сависаар принимал участие в заседании совета Центристской партии. Меркулова помогает Сависаару всем, чем нужно, в том числе готовит еду и содержит в порядке дом. Одновременно женщина является водителем Сависаара.

О Меркуловой говорят, что у нее крепкие руки, а также крепкая нервная система. "То, что одна деятельная женщина из Ида-Вирумаа там есть, это, наверное, знают все", — сказал Delfi один член партии, который выразил радость, что нашелся кто-то, кто готов прийти на помощь. "Если человек нуждается в поддержке, то это очень приветствуется", — признал он.

Помощью попавшим в беду Меркулова, как видно, занимается и вне партии, а именно она входит в правление действующего в Йыхви объединения, занимающегося предупреждением употребления наркотиков и преступности среди детей и подростков.

Сама Мария Меркулова сказала Delfi только, что тему помощи Сависаару она не комментирует. То, что она якобы нашла Меркулову для помощи Сависаару, отказалась комментировать и Сирет Котка.

В Центристскую партию Меркулова вступила в 2009 году. В 2013 году женщина баллотировалась на муниципальных выборах в волости Йыхви и набрала 25 голосов. В феврале 2016 года ее избрали в правление Ида-Вирумааского округа.