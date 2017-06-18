Эдгара Сависаара выписали из больницы

Как подтвердили несколько источников, попавший прямо из зала суда в больницу Эдгар Сависаар на данный момент находится уже на своем хуторе Хундисильма.

Напомним, что заседание суда 14 июня должно было стать последним перед летним отпуском, однако подсудимому Эдгару Сависаару стало плохо и было решено вызвать скорую, которая доставила его в больницу, поэтому слушания не состоялись. Следующее заседание должно состояться 8 августа.

В самом начале заседания адвокат Оливер Няэс обратился к судье и сказал, что давление Сависаара утром было 165/98 и учащенный пульс — 118. Врач Сависаара Пеэп Пыддер потребовал вызвать скорую помощь, что с разрешения судьи и было сделано.

Судья согласился и вызвал скорую, так как постановление врачебной экспертизы подразумевает, что при необходимости нужно оказать врачебную помощь.