Эдгар Сависаар: я не лежачий больной, но основная часть дня проходит в постели

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар поделился в социальной сети фотографиями того, как он побывал на могилах родственников. Сависаар добавил, что он не лежачий больной, но основная часть дня действительно проходит в постели.

"Ездил вместе с несколькими друзьями на кладбище Вынну. Там покоятся мои бабушка-дедушка, отец-мать, сестра-брат. Прибрали могилы, привез им белые хризантемы и зажег свечи. Помянули моих близких", — сказал Сависаар в своем посте.

Foto: Edgar Savisaar / Facebook

Сависаар также сказал, что у него в Тартумаа в районе Рынгу много родственников и знакомых и поскольку там проходила и конференция округа Тартумаа Центристской партии, он заехал и туда. "Я был рад встрече с народом Рынгу", — сказал Сависаар.

По словам Сависаара, на мероприятии он встретил и журналистов и один из них хотел историю о пышущем здоровьем Сависааре. "Может быть, для него было разочарованием, что у меня только протез и я и говорил о здоровье. Конечно, я не лежачий больной, хотя что там скрывать, основная часть дня и проходит в постели".

"Благодарю Оудекки Лооне и Хеймара Ленка, которые красноречиво написали о нашей встрече, Пеэтера Эрнитса, конечно, тоже! Главное, что побывал на кладбище! Как каждой весной!"