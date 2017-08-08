Эдгар Сависаар встретился в Маарду со своим сторонниками

В городе Маарду, в здании администрации порта Мууга, состоялась встреча эстонского политика Эдгара Сависаара с руководителями и активистами Маардуского отделения Союза Сависаара, значится в пресс-релизе.

Во встрече принимали участие члены Центристской партии: депутат Рийгикогу Ольга Иванова, лидер Союза Сависаара в Маарду, депутат Городского собрания Маарду Николай Дегтяренко, депутат волостного собрания Виймси Андрей Лепихин, общественный деятель и инженер-строитель Андрей Анисимов, а также жители города.

Эдгар Сависаар в ходе встречи заострил внимание на вопросах социальной поддержки пенсионеров и нуждающихся, назвав это долгом чести для властей города Маарду. Эдгар Сависаар при этом отметил, что до полного благополучия в этой сфере, к сожалению, еще очень далеко. На вопрос одного из участников встречи, кто станет следующим мэром Маарду, Эдгар Сависаар сказал, что это должны решить сами жители города 15 октября, и попросил поддержать кандидатов своего союза на предстоящих выборах.