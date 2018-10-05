Эдгар Сависаар вновь оказался в больнице

В последние выходные сентября Эдгар Сависаар (68) организовал на своем хуторе Хундисильма прием.
Экс-лидер центристов сказал, что хоть состояние его здоровья и оставляет желать лучшего, такие встречи придают ему сил, а всего несколько дней спустя вновь оказался на больничной койке.
”Дела плохи. Я больнице под капельницами и показатели довольно плохие”, — передает слова Сависаара Kroonika.
Сависаар сказал, что это не плановая госпитализация и что в больницу он попал неожиданно.
В прошло году Сависаар провел в больницах в общей сложности 60-70 дней.