Эдгар Сависаар вновь оказался в больнице

Экс-лидер центристов сказал, что хоть состояние его здоровья и оставляет желать лучшего, такие встречи придают ему сил, а всего несколько дней спустя вновь оказался на больничной койке.

”Дела плохи. Я больнице под капельницами и показатели довольно плохие”, — передает слова Сависаара Kroonika.

Сависаар сказал, что это не плановая госпитализация и что в больницу он попал неожиданно.

В прошло году Сависаар провел в больницах в общей сложности 60-70 дней.