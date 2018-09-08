08.09.2018, 14:06

Эдгар Сависаар: вероятно, большая часть эстонцев хочет, чтобы я умер

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rus.delfi.ee
EST 4
Edgar Savisaar Hundisilmal
Edgar Savisaar HundisilmalFoto: Rauno Volmar

Эдгар Сависаар сказал в интервью Iltalehti, что пока не планирует умирать.

Газета пишет, что у 68-летнего Сависаара диагностировано 6 неизлечимых болезней, которые ежедневно отнимают много энергии и времени.

"Вероятно, в Эстонии многие люди хотят, чтобы я умер, но меня это не сломит. Я не умру", — заявил Сависаар.

Ветеран политики прокомментировал и обвинения, что он российский агент влияния. На что он заметил: некоторым эстонцам не нравится, что у него есть контакты в России, поэтому в Эстонии пытаются переписать историю.

"Но история всегда принадлежит победителям", — заметил Сависаар.

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