Эдгар Сависаар: вероятно, большая часть эстонцев хочет, чтобы я умер

Газета пишет, что у 68-летнего Сависаара диагностировано 6 неизлечимых болезней, которые ежедневно отнимают много энергии и времени.

"Вероятно, в Эстонии многие люди хотят, чтобы я умер, но меня это не сломит. Я не умру", — заявил Сависаар.

Ветеран политики прокомментировал и обвинения, что он российский агент влияния. На что он заметил: некоторым эстонцам не нравится, что у него есть контакты в России, поэтому в Эстонии пытаются переписать историю.

"Но история всегда принадлежит победителям", — заметил Сависаар.