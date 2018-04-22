22.04.2018, 19:40

Эдгар Сависаар: вчера у меня были гости. Жаль, журналисты опоздали

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rus.delfi.ee
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Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents
Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverentsFoto: Andres Putting

Эдгар Сависаар о себя на страничке в соцсети поделился информацией:

”Вчера у меня были гости. Несколько человек из мэрии и горсовета. Михаил Кылварт, Тынис Мёльдер, вадим Белобровцев и некоторые другие. И, как вы могли видеть в интернете, прибыли и незванные гости от журналистики! Фотографировали, пытались сделать интервью. Правда, они прилично так опоздали! Получились бы здоровские фото!

Мы говорили о проблемах развития Таллинна, о строительстве скоростной магистрали в Ласнамяэ. Конечно, беседовали и о большой, и о малой политике, о моем здоровье и о будущем”, — написал Сависаар.

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