Эдгар Сависаар в соцсетях приглашает на свой день рождения

Бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна из-за обвинения в коррупции Эдгар Сависаар в социальных сетях приглашает на свой день рождения.

"Дорогие соратники! У меня для вас хорошие новости. Еще один год прожит. 31 мая буду отмечать свой 67-й день рождения. Приглашаются все, кто хочет поприветствовать, помечтать и поговорить о том, чем запомнился им этот год", — написал Сависаар в Facebook, передает rus.err.ee.

Сависаар сообщает, что гостей ждут с 14 до 16 часов в центре Fysioart, расположенном по адресу Валукоя, 10 в Таллинне.

"Интервью не будет. О политике будет говориться постольку-поскольку. Поговорим о проблемах здравоохранения. Посмотрим в будущее!", — добавил в своей записи Сависаар.