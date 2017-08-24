Эдгар Сависаар убеждал нарвитян вступать в свой избирательный союз

В Нарве прошла встреча Эдгара Сависаара с местными жителями, на которой он рассказал, почему не баллотируется по списку своей партии, а идет отдельным, своим, списком.

Будет или нет в приграничном городе создан избирательный союз Сависаара в итоге осталось не известно. На встречу пришло примерно 40 человек, передает rus.err.ee.

Встречу организовала местный общественный деятель Елена Вальме, которая озвучивала в СМИ свое желание, чтобы в Нарве тоже был создан избирательный список Сависаара. Однако пока в местной избирательной комиссии подобного союза не зарегистрировано.