Эдгар Сависаар убеждал нарвитян вступать в свой избирательный союз

В Нарве прошла встреча Эдгара Сависаара с местными жителями, на которой он рассказал, почему не баллотируется по списку своей партии, а идет отдельным, своим, списком.
Будет или нет в приграничном городе создан избирательный союз Сависаара в итоге осталось не известно. На встречу пришло примерно 40 человек, передает rus.err.ee.
Встречу организовала местный общественный деятель Елена Вальме, которая озвучивала в СМИ свое желание, чтобы в Нарве тоже был создан избирательный список Сависаара. Однако пока в местной избирательной комиссии подобного союза не зарегистрировано.
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