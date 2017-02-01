Эдгар Сависаар получил новую должность в Центристской партии

Начиная с понедельника Эдгар Сависаар вступает в оплачиваемую должность советника по истории Центристской партии, подтвердил генеральный секретарь партии Яак Ааб.

Ааб подтвердил службе радионовостей ERR, что Сависаар займет должность советника по истории и будет заниматься историей Центристской партии, при необходимости давая советы на эту тему.

По словам генсека центристов, по началу зарплата Сависаара на новой должности должна была составить 3500 евро в месяц, но в окончательном договоре сумма была уменьшена.