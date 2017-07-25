Эдгар Сависаар: мне никто не предлагал быть первым номером

Эдгар Сависаар снова получил доступ к социальной сети и сразу им воспользовался. Отстраненный от должности мэра Таллинна бывший лидер Центристской партии сообщает, что в отличие от того, что пишут в СМИ, Центристская партия не предлагала ему никакого первого номера.

Публикуем перевод поста в полном объеме:

"Некоторые центристы (Михаил Кылварт и Юри Ратас) в последнее время утверждали, будто в партии мне предложили первый номер в общем списке на муниципальных выборах в Таллинне и ждут моего ответа. На самом деле мне никто ничего такого не предлагал, и вообще такое предложение было бы несколько похоже на издевательство, как писали некоторые мои друзья. На муниципальных выборах за общий список нельзя голосовать. Можно голосовать за список округа (района). В Таллинне, как известно, восемь округов. Что касается общего списка, то по нему могут без всякого голосования распределить компенсационные мандаты, если они вообще будут. Хочу поправить тех, кто такими разговорами хочет ввести людей в заблуждение и получить голоса моих сторонников!"

Родившееся в ходе переговоров так называемых "трех сестер" и Центристской партии решение предложить Эдгару Сависаару на муниципальных выборах первый номер в общем списке Таллинна должно дойти до следующего шага — официального предложения — 31 июля, заверила Яна Тоом.

"31 июля соберется Таллиннский совет Центристской партии, который официально утвердит это, и после этого сразу сделают официальное предложение Эдгару. Списком Таллинна занимается Таллиннский совет", — пояснила Тоом.