06.10.2018, 15:00

Эдгар Сависаар исключает соглашение с прокурором

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rus.delfi.ee
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Эдгар Сависаар исключает соглашение с прокурором
Foto: Ilmar Saabas

Бывший председатель Центристской партии и бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, который уже неделю находится в больнице в Йыгева, исключает возможность пойти на соглашение с прокуратурой, хотя в этом случае дело было бы уже закрыто и, возможно, все бы о нем забыли.

"Во-первых, у меня есть свое мнение о прокуроре, во-вторых, о судебном процессе. Я всегда считал это политическим процессом. Мне не о чем соглашаться [прокурором]", - передает rus.err.ee слова Сависаара, сказанные в интервью ERR.

Харьюский уездный некоторое время назад решил, что из-за состояния здоровья Сависаара судебное разбирательство должно быть прекращено. Окружной суд отменил это решение, и теперь следующий шаг за Госсудом.

Когда процесс будет Сависаару не под силу, почувствует ли он облегчение или горечь, что правда останется неизвестной для общественности?

"Я не знаю ни одного политического процесса, в котором бы заботились о том, чтобы выяснить правду", - ответил он быстро.

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