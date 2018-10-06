Эдгар Сависаар исключает соглашение с прокурором

"Во-первых, у меня есть свое мнение о прокуроре, во-вторых, о судебном процессе. Я всегда считал это политическим процессом. Мне не о чем соглашаться [прокурором]", - передает rus.err.ee слова Сависаара, сказанные в интервью ERR.

Харьюский уездный некоторое время назад решил, что из-за состояния здоровья Сависаара судебное разбирательство должно быть прекращено. Окружной суд отменил это решение, и теперь следующий шаг за Госсудом.

Когда процесс будет Сависаару не под силу, почувствует ли он облегчение или горечь, что правда останется неизвестной для общественности?

"Я не знаю ни одного политического процесса, в котором бы заботились о том, чтобы выяснить правду", - ответил он быстро.