Эдгар Сависаар хочет стать мэром Нарвы

Приближенная к Эдгару Сависаару Елена Вальме подтвердила Delfi, что избирательный союз Сависаара расширяется и в Нарву и кандидатом в мэры там будет сам Сависаар.

Физически же Сависаар не будет баллотироваться в Нарве, для этого он должен был бы прописаться в приграничном городе до 1 августа. Но это не запрещает ему стать мэром, если избранное горсобрание так решит.

По словам Вальме, о кандидатуре Сависаара договорились 24 августа в Нарве. "Но у того, чтобы Сависаар стал мэром, конечно, должна быть поддержка нового горсобрания, а также избирателей", — сказала Вальме.

Желание Сависаара стать мэром Нарвы подтвердил и его советник Андрес-Мариус Розенблатт.

Будет ли Сависаар баллотироваться и в мэры Таллинна, Розенблатт пока не смог сказать. Присоединившийся к списку Сависаара один из руководителей "Делового Таллинна" Урмас Сыырумаа также сказал, что их кандидат в мэры еще не назначен. В то же время он сказал, что Сависаар не может им быть, потому что он баллотируется в депутаты горсобрания.