Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах: "это необходимо"

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил сегодня, что будет принимать участие в грядущих выборах в органы местного самоуправления.

”Не так давно я обрадовался, что комиссия их трех патологоанатомов и одного кардиолога признала меня достаточно здоровым. Это хорошо! Если я могу защищать себя в суде, то могу и обновить свой мандат на местных выборах. Это мои 20-е выборы, если считать все вместе: Рийгикогу, Европарламент, конгресс народных депутатов СССР, конгресс Эстонии”, — написал Сависаар в Facebook.

”Я — счастливый человек, потому что моя работа — мое хобби. Насколько успешно я ее выполнял, решат избиратели. Но кажется, что я все-таки сдал экзамен! Больше всего сегодня мне нужны положительные эмоции. Если кто-то может дать рецепт, как отрастить новую ногу, то я с удовольствием им воспользуюсь”, — продолжил Сависаар.

”Недавно я вновь попал в больницу. Такое случается, если ты каждый день должен ходить в суд. Посмотрим, как это будет дальше влиять на мое здоровье. Но выборы необходимы. Слишком много неразберихи в некоторых отраслях экономического сектора. Например, заметно выросли цены на вывоз мусора. В некоторых частях Ласнамяэ в 1,5-2 раза, в Нарве — аж в целых три. Там тоже у власти Центристская партия. Выборы сделают воздух чище, и это пригодится нам всем”, — резюмировал он.