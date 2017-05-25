Еда как навязчивая идея: какими расстройствами пищевого поведения страдают жители Эстонии

Анорексия, булимия, орторексия, компульсивное переедание, извращенный аппетит, дранкорексия, прегорексия — такие расстройства пищевого поведения перечисляются на посвященном питанию сайте Института развития здоровья toitumine.ee. Большинство из нас слышало только о первых двух, но хотя бы от одного из этих расстройств страдают около 50 000 жителей Эстонии. По большей части это женщины и подростки, но есть и мужчины и дети.

Руководитель по связям с общественностью Института развития здоровья Марис Якобсон говорит, что исследования на эту тему они не проводили, но в некоторой степени картину отражает статистика здоровья, которую ведомство собирает.

Все имеющие лицензию на оказание медицинской услуги учреждения, где работают психиатры, отправляют в Институт развития здоровья свои отчеты. На их основании составляется статистика, в которой видно количество проконсультированных психиатрами амбулаторно людей в год.

Согласно этой статистике, в последние пять лет количество пациентов с расстройствами пищевого поведения оставалось примерно на одном уровне. Так, в 2011 году к психиатрам обратились 509 человек, в 2015 году — 567 человек. Как правило, около 40% от общего числа составляют новые случаи заболевания. Например, в 2011 году впервые получили диагноз ”расстройство пищевого поведения” 219 человек, в 2015 году — 228 человек. В 2015 году из 228 человек у 94 была диагностирована анорексия, у 70 — булимия, у остальных — какое-либо другое расстройство пищевого поведения.

Два медучреждения

Хотя Институт развития здоровья не исследовал эту проблему, в Эстонии она есть. Врач-психиатр отделения расстройств пищевого поведения Психиатрической клиники Клиники Тартуского университета Хенель Паадик рассказала Delfi, что во многих странах, даже в тех, где расстройства пищевого поведения были редки, постоянно повышается количество пациентов. ”Эта тенденция наблюдается и в Эстонии. Согласно различным исследованиям, распространенность расстройств пищевого поведения — 4-7% населения, следовательно, в Эстонии — более 50 000 человек”, — отметила доктор Паадик и добавила, что в Эстонии пищевое поведение и его расстройства основательно изучала, например, доцент Кирсти Аккерманн.

По словам Паадик, в Эстонии два учреждения, где есть специальное отделение, чтобы заниматься лечением расстройств пищевого поведения. В Психиатрической клинике Клиники Тартуского университета отделение расстройств пищевого поведения работает 12 лет, в Таллиннской детской больнице открыли стационар расстройств пищевого поведения осенью 2015-го. В отделении расстройств пищевого поведения Клиники Тартуского университета лечатся пациенты всех возрастных групп со всей Эстонии.

Другие медицинские учреждения в случае подозрения на расстройство пищевого поведения направляют пациентов в Тарту в отделение расстройств пищевого поведения или в Таллиннскую детскую больницу. Поскольку расстройство пищевого поведения может наблюдаться вместе со многими соматическими и психиатрическими заболеваниями (депрессия, расстройства личности, тревожные расстройства, первазивные расстройства, в том числе аутистический спектр), с лечением расстройств пищевого поведения сталкиваются и общие отделения, семейные врачи.

Еще три-четыре года назад говорили, что в Эстонии слишком мало мест в больницах и специалистов для лечения расстройство пищевого поведения, сейчас же ситуация удовлетворительная. Клиника Тартуского университета за 12 лет создала специализирующееся на лечение расстройств пищевого поведения отделение, где лечат пациентов всех возрастных групп как амбулаторно, так и в стационаре (в том числе в дневном стационаре). ”В нашей команде четыре психиатра, терапевт, пять клинических психологов, 10 консультантов по питанию/медсестер, физиотерапевт, функциональный терапевт, социальный работник. Очереди короткие по сравнению с другими специальностями. Формат лечения зависит от состояния здоровья пациента”, — пояснила Паадик.

Что и как лечат

”В Психиатрической клинике Клиники Тартуского университета мы лечим примерно 200 пациентов в год, более половины из них — впервые заболевшие. Доля подростков с годами увеличилась. Обращаются мужчины, женщины, подростки, некоторые дети тоже страдают от нарушенного питания”, — указала Паадик и подчеркнула, что поскольку первое проявление расстройств пищевого поведения типично в подростковом возрасте, крайне необходимо, чтобы несовершеннолетние вовремя получали лечение.

Что касается диагнозов, то наиболее распространены анорексия и булимия. По Международной классификации болезней (МКБ-10), основные диагнозы — anorexia nervosa и bulimia nervosa, их атипичные формы и переедание вместе с другим психическим расстройством.

”В последнее десятилетие увеличилась частота распространения anorexia nervosa и bulimia nervosa. Расстройства пищевого поведения больше распространены среди женщин. Соотношение мужчин и женщин — от 1:6 до 1:10. Распространенность anorexia nervosa в течение жизни среди женщин — 0,5-3,7%, распространенность bulimia nervosa — соответственно 1,1-4,2%. Согласно научным исследованиям США, распространенность расстройства пищевого поведения в возрастной группе 13-18 лет — 2,7%”, — описала ситуацию Паадик.

Лечение расстройств пищевого поведения — дело непростое. По словам врача, расстройство пищевого поведения длится всю жизнь и по своей сути является зависимостью. ”По данным статистики, речь идет о психиатрическом заболевании с самой большой смертностью, из-за чего и лечение более специфическое и требует от всего персонала специального обучения. Лечение расстройства пищевого поведения зачастую затруднено из-за сильного сопротивления и недостаточной мотивации. Следовательно, пациенты с расстройствами пищевого поведения зачастую попадают в поле зрения специалистов тогда, когда заболевание стало хроническим или осложненным и опасным для жизни”, — констатировала Паадик

”В результате исследований установлено, что более раннее вмешательство и лечение в специальных медицинских отделениях дает лучшие результаты, чем более позднее лечение в общепсихиатрических отделениях. При регулярном и систематическом лечении выздоравливают 44% пациентов с anorexia nervosa и 50-70% пациентов с bulimia nervosa. Выздоровление означает, что пациент может сохранять вес стабильным и не возникает трудностей в повседневной жизни. Продолжительность лечения очень индивидуальна и зависит от стадии заболевания”, — продолжила врач.

Причины и симптомы

По словам психиатра, расстройство пищевого поведения — мультифакторное заболевание. Одной из причин его возникновения являются социокультурные факторы в обществе и изменение ценностей. Вдобавок важную роль играют генетика и семейная динамика. Также следует учитывать, что в детском и подростковом возрасте происходят изменения как в физическом, так и в психологическом развитии, из-за чего вызванные недоеданием долгосрочные последствия особенно серьезны.

В качестве симптомов, при появлении которых следует обратиться к врачу, Паадик назвала изменения как в пищевом поведении, так и в отношениях. Признаками расстройства могут быть падение или колебание веса, частое взвешивание, капризность, утрата интересов, желание побыть одному, усталость. Человек готовит себе еду и ест отдельно, часто говорит, что уже поел, делит еду на запрещенную и безопасную, компенсирует съеденное, например, тренировками или рвотой.

В случае подозрения, что у близкого человека расстройство пищевого поведения, Паадик рекомендовала оказывать поддержку и посоветовать для уточнения состояния обратиться к специалистам.

Расстройства пищевого поведения:

Анорексия — преднамеренное снижение веса, вызываемое или поддерживаемое самим пациентом, в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса.

Булимия — повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.

Компульсивное переедание — переедание, приводящее к появлению лишнего веса и являющееся реакцией на дистресс.

Орторексия — навязчивое стремление к ”здоровому и правильному питанию”, что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания.

Дранкорексия — переход человека на так называемую алкогольную диету, когда прием пищи заменяется приемом алкоголя с целью преднамеренного снижения веса или контроля над ним.

Прегорексия — расстройство пищевого поведения у беременных.

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