EAS доволен проектом бренда Эстонии за 250 000 евро: что заказывали, то и получили. И очень высокого качества

Вчера, 13 июля, исполнилось полгода скандальному элементу дизайна — зеленому валуну, призванному стать ”символом”, ”рекламой” Эстонии как на местном, так и на международном уровнях. Ситуация с ребрендингом породила шквал критики, больше всего негодования вызвала цена вопроса — 200 000 евро. Однако в EAS проектом довольны, и на его раскрутку дополнительно выделят 50 000 евро за счет налогоплательщиков.

Delfi обратился к EAS — фонду, ответственному за данный проект, — чтобы узнать, довольны ли они его результатами?

” Нас ждет еще большая работа по распространению наших месседжей в мире

По словам директора по маркетингу EAS Пирет Рейнсон, самая большая работа, проделанная в период с августа по декабрь 2016 года, заключалась в объединении инфопространства (факты, месседжи и т. д.). По мнению Фонда развития предпринимательства, с поставленной задачей они справились. ”Объединение информационного пространства удалось, так как у нас есть одно центральное место, где всегда все факты и данные верны. Предприятия не должны искать данные в разных местах (Департамент статистики, разные министерства и т. д). Также наши главные месседжи — электронную среду и чистую окружающую среду — используют и команды, ответственные за ЭР100 и председательство Эстонии в ЕС”, — поведала Рейнсон.

В EAS довольны результатами проекта: ”Получили именно то, что и заказывали, и очень высокого качества. Теперь же нас ждет еще большая работа по распространению наших месседжей в мире, а также содействие нашим предприятиям и людям в этих действиях”.

”Мы не оцениваем эту работу по использованию валунов”, — ответила Рейнсон на вопрос о том, насколько активно используется предпринимателями элемент дизайна ”зеленый валун”.





Открытые вопросы

Что касается верности данных и фактов, 16 января в газете Ärileht вышла статья под заголовком ”Создатели нового торгового знака ошиблись в фактах, которые легко проверить”.

Создатели нового торгового знака за 200 000 сделали две глупых ошибки, пишет автор статьи Кадри Паас. Во-первых, они утверждают на страницах календаря, рекламирующего бренд, что в ”Европе 65 гигантских валунов, из них 60 — в Эстонии”. Второй факт, который легко проверить (чего, однако, за несколько сотен тысяч евро не было сделано) касается лесистости Эстонии. Дизайнеры и маркетологи говорят, что ”лес покрывает 49% площади Эстонии, 40% из него сертифицирован как естественный”. Эксперты же на страницах газеты приводят иные цифры.

Директор по коммуникации EAS Кадри Кютт сказала тогда Ärileht, комментируя ситуацию, что они всегда готовы подкорректировать информацию. ”Сбор и предоставление верной информации и есть одна из целей данного проекта”, — объяснила она.

Как использует главные месседжи — электронную среду и чистую окружающую среду — команда, ответственная за председательство Эстонии в ЕС — вопрос на данный момент открытый. Сегодня Delfi уже писал, что новый бренд Эстонии не будет использован в связи с председательством Эстонии в Европейском союзе и во время мероприятий, посвященных 100-й годовщине Эстонской Республики. По словам Рейнсон, дело в том, что у этих событий свой визуальная идентичность.

Теперь фонд ждет еще большая работа по распространению вышеуказанных посланий в мире. В частности в это дело дополнительно будут инвестированы 47 800 евро (вместе с налогом с оборота), которые пойдут на развитие электронных услуг бренда Эстонии. ”Эта сумма пойдет на проект вышеупомянутого медиабанка, благодаря которому посетителям будет очень удобно искать и скачивать различные материалы и фотографии. EAS также получит детальную статистику того, где и кем используются материалы бренда Эстонии”, — прокомментировала Рейнсон.

Уже созданы конкретные веб-страницы, но читаемость оставляет желать лучшего.

Тем не менее, как показал вчерашний опроc Delfi, для жителей Таллинна дизайнерское решение до сих пор остается загадкой.