Э-услуги готовятся к обновлению ID-карты: нагрузка на бюро облуживания может вырасти

Департаментом государственной инфосистемы в сотрудничестве с партнерскими учреждениями разработали программное обеспечение для обновления затронутых риском ID-карт. Обновления наиболее важных э-услуг должны быть готовы на следующей неделе, после чего пользователям сообщат о готовности к обновлению ID-карт.

Начиная с 25 октября программное обеспечение для обновления ID-карт, которых коснулся риск, доступно для пользователей, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Сейчас ведется как публичное тестирование как самого обновления, так и э-услуг. "Многие провайдеры важных э-услуг, например, банки, уже привели свои системы в соответствие с обновлением ID-карты, в сфере здравоохранения работа над этим идет сейчас полных ходом. Мы хотим быть готовыми к началу проведения широкомасштабного обновления на следующей неделе", — сказал генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп.

Полученная обратная связь показывает, что большая часть обновлений прошла успешно, но часть важных э-услуг и систем еще не приведена в соответствие с необходимыми обновлениями и не поддерживает ID-карты с обновленными сертификатами.

„Работникам сферы здравоохранения мы советуем пока не обновлять затронутые риском ID-карты. Работающим в других сферах владельцам ID-карт мы советуем перед проведением обновления убедиться в том, что необходимые для работы инфосистемы поддерживают обновленную ID-карту", — сказал Петеркоп.

„По сравнению с началом сентября оценка уровня опасности изменилась и вероятность попыток атак выросла", — добавил Таймар Петеркоп. „Выясняется, что этот риск касается все большего числа государств, производителей программного обеспечения и провайдеров услуг. Поэтому увеличивается риск того, что кем-либо будет разработано средство для нападения и злоупотребления этим риском. Поэтому на второй неделе ноября мы приостановим действие сертификатов необновленных карт. Этим мы обеспечим, чтобы ни одну эстонскую ID-карту нельзя было бы взломать, но в то же время мы оставляем открытой возможность для обновления ID-карты", — пояснил Петеркоп.

По словам Петеркопа, технические мощности приложения для обновления ограничены и одновременно свою карту сможет обновить 1000 человек:

"Из-за перегрузки наверняка возникнут задержки и такие моменты, когда сделать обновление будет невозможно, но в таком случае надо будет попробовать сделать это заново чуть позже. Поэтому просим людей проявить терпение".

"Департамент полиции и погранохраны готов к тому, что нагрузка на бюро облуживания может вырасти, хотя большинство людей сами справятся с обновлением своих карт", — сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

"Мы считаемся с тем, что в связи с обновлением сертификатов очереди в наших бюро обслуживания вырастут и неудобства неизбежны. В больших городах мы продлим время работы бюро обслуживания на один час до 18 часов и в случае очень большой нагрузки мы откроем наши залы обслуживания и на выходных", — добавил Эльмар Вахер.

На чипах карт, произведенных с 26 октября, установлено новое программное обеспечение и эти карты обновлять не требуется. Ранее произведенные карты, за которыми владельцы еще не успели прийти, перед выдачей будут обновлены сотрудником бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.