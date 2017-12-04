Э-государство расширяется: у нотариусов теперь можно заказать э-апостили

Нотариальная палата открыла портал самообслуживания для ходатайства об апостилях и электронный регистр апостилей. Это позволяет наряду с традиционными апостилями ходатайствовать в Эстонии об э-апостилях, сообщается в пресс-релизе.

В электронную среду можно войти на сайте https://www.notar.ee/apostill.

Новое решение упрощает процесс ходатайства об апостилях, их выдачу и контроль, ускоряет межгосударственный обмен документами и сокращает вероятность появления подделок. Услуга также доступна э-резидентам.

”Апостилирование гарантирует официальным учреждениям, работодателям или учебным заведениям в иностранных государствах, что представленный им документ является подлинным, — пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. — Поскольку существует вероятность подделки, в другой стране может быть достаточно тяжело выяснить, является ли подлинным представленный судебный документ, диплом университета или иной выданный в Эстонии публичный документ. Портал самообслуживания делает проще и удобнее процесс ходатайства о получении снижающего подобные риски апостиля и его контроля. Вместо представления бумажных документов в иностранное государство по почте можно ходатайствовать об апостилировании в Интернете, а затем отправить иностранному чиновнику электронное письмо со ссылкой, по которой будет доступен апостилированный документ”.

До сих пор апостили в Эстонии выдавали только в отношении бумажных документов, для чего ходатайствующий должен был принести документ в нотариальное бюро, а затем переслать апостилированный документ получателю в иностранное государство. Э-апостиль выдается в электронной форме в отношении как бумажных, так и электронных документов, а его подлинность и действительность чиновники иностранного государства могут проверить в Интернете. При необходимости по-прежнему можно использовать и бумажный апостиль. Чтобы сделать подходящий выбор, предварительно следует узнать, признают ли в конкретном государстве э-апостили.

”Эстония наряду с некоторыми другими странами является тут первопроходцем. Сейчас э-апостиль еще не используют во всех странах мира, но мы уверены в том, что примерно через 10 лет э-апостили вытеснят традиционные апостили”, — Саар-Йохансон объяснила, почему наряду с э-апостилем в обращении пока останется и бумажный.

Апостиль — это государственное свидетельство, подтверждающее подлинность документа и полномочия подписавшего его чиновника. Апостилировать можно самые разные документы: например, выписки из регистра народонаселения, дипломы и нотариальные доверенности. Прежде чем ходатайствовать об апостиле рекомендуется выяснить, необходимо ли иностранному учреждению представить именно апостилированный документ, а также акцептирует ли оно только оригинал апостилированного документа, или же можно представить заверенную копию.

Создание регистра апостилей было профинансировано структурными фондами Европейского союза. Связанные с апостилями консультации можно получить в любом нотариальном бюро. Дополнительную информацию также можно найти на сайте Нотариальной палаты по адресу https://www.notar.ee/19886.