Сегодня в Эстонию прибыла делегация Конгресса США под руководством председателя сенатского комитета по вооруженным силам сенатора Джона Маккейна.

Делегация сразу направилась на встречу с премьер-министром Юри Ратасом. В полдень Ратас и Маккейн дали совместную пресс-конференцию.

На встрече премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что США были, есть и будут одним из важнейших для Эстонии союзников, и что США всегда могут рассчитывать на Эстонию.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, принимавшего председателя комитета по вооруженным силам Сената США сенатора Джона Маккейна, а также сенаторов Линдси Грэм и Эми Клобушар, Эстония и США разделяют общие ценности, очень схоже и наше понимание вызовов внешней политики и политики безопасности.

”США вносили неоценимый вклад в развитие обороноспособности Эстонии и других стран Балтии на протяжении последних двадцати пяти лет. Заверяю вас, что мы очень благодарны за это, — сказал премьер-министр Ратас сенаторам. — Отдельного признания заслуживает приверженность и вклад США в НАТО и, в более широком плане, в обеспечение безопасности Европы. Заверяю вас, что эстонское государство будет неизменно выделять на оборонные расходы не менее 2% ВВП и в дополнение к этому нести расходы на прием союзных войск”.

Кроме того, премьер-министр Ратас сказал, что стоявшие плечом к плечу с американскими военными в Ираке и Афганистане эстонские подразделения готовы и дальше участвовать в зарубежных операциях и борьбе с терроризмом. ”Мы разделим с вами эту ношу”, — добавил Ратас.

На пресс-конференции Джон Маккейн со своей стороны поздравил новое правительство с успешным вступлением в должность и заверил, что с радостью ждет продолжения длительных и близких отношений между Эстонией и НАТО. "Хвалю и благодарю Эстонию за участие и вклад многих молодых эстонцев в Афганистане, за который некоторые из них заплатили самую высокую цену".

По словам Маккейна, для многих стало сюрпризом, что президентом США избрали Дональда Трампа, но он верит, что отношения США с НАТО останутся сильными. В то же время он призвал и другие страны выполнять требование 2% в НАТО. "Нужно приспособиться и к агрессивному поведению России, но НАТО — самое успешное союзническое партнерство в новейшей истории", — сказал он.

Маккейн сказал, что на встрече обсудили и вопросы кибербезопасности, он остановился на возможном влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. "Нет сомнения, что россияне взломали, но есть сомнение, было ли у этого реальное и ощутимое влияние на результаты выборов".

Журналист Eesti Päevaleht и Delfi Каарел Кресса спросил, что поскольку президент Дональд Трамп явно стремится к более сильному сотрудничеству с Россией, что будет делать конгресс в случае, если Трамп попытается отменить наложенные на Россию из-за агрессии на Украине санкции.

"Не очевидно, что новый президент попытается отменить санкции. Сегодня это еще не определенно, — ответил Маккейн. — Пока Путин оккупирует Крым и вторгся на Украину, верю, что кто бы ни был президентом, верим, во что верил Рейган — сила обеспечивает мир. И присутствие солдат США в Эстонии тому подтверждением. Лучший способ предотвращения нарушений России — наличие убедительной и мощной военной силы и сильный оборонный альянс НАТО, в котором Эстония играет очень важную роль".

На вопрос, есть ли чего бояться Эстонии в связи с избранием Трампа президентом, сенатор заверил, что бояться нечего. "Ставшая свободной Эстония сформировала свои отношения с НАТО, и НАТО — одна из самых больших историй успеха, и эти отношения не изменятся. Поведение России, кибератаки и другое призывает нас скорее уплотнить отношения", — посчитал Маккейн.

"Мы вернемся с сообщением, что в Эстонии должно быть постоянное, но ротирующееся присутствие войск США", — добавил он.