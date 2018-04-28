28.04.2018, 18:06

Дыра в законе: кто умрет не в том городе, пособия на похороны не получит

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rus.delfi.ee
EST
Дыра в законе: кто умрет не в том городе, пособия на похороны не получит
Ilmar Saabas

Несмотря на то, что в прошлом году государство снова стало выплачивать пособие на похороны в размере 250 евро, получить его удается не всегда, пишет Eesti Ekspress.

Так, недавно без пособия осталась жительница Талллинна, у которой в Пярну умерла мама. Женщина в итоге не получила ни цента ни от Таллинна, ни от Пярну.

Выяснилось, что Таллинн выплачивает пособие только на похороны жителей Таллинна, а Пярну платит только по месту жительства человека, который понес расходы.

В связи с этим канцлер права Юлле Мадизе требует от Рийгикогу пересмотра порядка выплаты пособий на похороны и четкого определения, кто платит пособие: то самоуправление, в котором проживал усопший, или то, в котором проживает человек, понесший расходы.

Также она считает, что расходы на похороны не должны сильно обременять людей. ”В случае необходимости материальная поддержка должна оказываться и до похорон”, — отмечает она.

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