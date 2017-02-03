DW: почему страны Балтии решили строить забор на границе с РФ и во сколько это обойдется

Желанием окончательно остановить нелегальную эмиграцию со стороны России и дать ясный сигнал Москве о том, что "зеленых человечков" здесь не ждут, объясняют эксперты укрепление тремя странами Балтии границ с Россией. Как оно выглядит, сколько стоит, и какую реакцию вызывают, разбиралась DW.

Литва: забор на границе

"Во-первых, на границе с Калининградской областью мы строим не стену, а забор, такой же забор строится на границе с Беларусью. Во-вторых, причины для этого более чем серьезные: начиная от нелегальных эмигрантов и заканчивая контрабандой", — заявил в интервью DW министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисявичюс. В 2015 году, по данным литовской погранслужбы, было задержано 264 нарушителя госграницы со стороны Беларуси и 37 — РФ. По словам министра, строительство забора начнется в нынешнем году, а закончится в 2020-м.

На 135-километровом отрезке границы с Калининградской областью (общая длина сухопутной границы Литвы с этим регионом РФ составляет 288 км. — Ред.) Вильнюс планирует установить на укрепленном фундаменте металлический забор высотой от двух до трех метров, снабженный колючей проволокой.

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Для этого из госбюджета в 2017 году будет выделено 3,6 млн евро. 20 млн, которые Литва получила из фондов Евросоюза, будут потрачены на укрепление границы с Беларусью. "Общая стоимость реализации проекта по полному контролю внешней границы Евросоюза — около 100 миллионов евро", — добавил Мисявичюс.

По мнению литовского политолога Витиса Юркониса, одним из основных аргументов, который заставил власти страны взяться за укрепление госграницы, является борьба с контрабандой. Юрконис утверждает, что планы строительство забора большого резонанса у литовской общественности не вызвали. Дарюс Антанайтис, литовский военный эксперт, считает, что забор не только усложнит жизнь контрабандистам и нелегальным мигрантам, но и является четким сигналом Кремлю: что Литва серьезно относится к защите границ ЕС.

Латвия: пограничная полоса

Как рассказала DW Евгения Позняк, главный инспектор отдела по связям с общественностью Пограничной службы Латвии, по инициативе Риги, начиная с 2015 года, на границе с Россией возводится пограничная полоса. Причина — завершение работ по демаркации двусторонней границы. "Проволочное заграждение высотой 1,8-2 м появится на отрезке в 90 км (общая протяженность границы Латвии с РФ — 283 км. — Ред.). Однако если появятся новые горячие точки на границе, то придется прикрыть заграждением также и их, добавила Позняк.

Укрепление погранполосы стоимостью в 21 млн евро власти планируют закончить в 2019 году, финансируется проект из госбюджета. По словам Позняки, латвийская погранслужба рассчитывает, что в итоге удастся до минимума сократить поток нелегальных эмигрантов в страну.

Местные пограничники в 2014 году задержали 144 человека, пытавшихся нелегально перейти границу со стороны России и Беларуси, в 2015-м их уже было 476 (со стороны РФ — 301), в 2016-м — 376 (330). "Заграждение и полоса строятся для того, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, которая фактически захлестывает наши восточные границы", — пояснил DW латвийский политолог Карлис Даукштс.

Он отметил, что работы по возведению полосы энтузиазма у жителей приграничных с Россией регионов не вызывают, скорее даже наоборот: "Люди занимались экономическим туризмом, часто злоупотребляли поездками за покупками в России. Теперь усиливается контроль над перемещениями, вот они и недовольны".

По мнению политолога, Москва болезненно реагирует на строительство заборов и заграждений, так как до сих пор не может смириться с тем, что страны Балтии, раннее входившие в Российскую империю и СССР, стали независимыми государствами.

Эстония: сигнал "зеленым человечкам"

В ответ на запрос DW министерство внутренних дел Эстонии сообщило, что строительство забора высотой 2-2,5 м и длиной почти 100 км на границе с Россией, к которому Таллинн приступил в 2015 году, закончится в 2019-м. Эстонские власти оценивают проект в 70 млн евро. Кармо Тюйр, политолог из Тартуского университета, объяснил DW, что строительство забора преследует как минимум три цели.

"Снизить растущее давление со стороны нелегальных эмигрантов, уменьшить риск распространения африканской чумы свиней и дать простой, но действенный сигнал "зеленым человечкам": аргументы типа "они просто заблудились" в нашем случае не пройдут", — отметил Тюйр.

В свою очередь профессор таллиннской Евроакадемии Леонид Карабешкин в беседе с DW подчеркнул, что, вероятно, есть объективные опасения, связанные с событиями на Украине. А также риски обострения проблемы нелегальной миграции, вызванной происходящим на Ближнем Востоке и на Украине. По выражению Карабешкина, забор может помочь и в борьбе с контрабандой подакцизных товаров, в которую вовлечены местные жители.