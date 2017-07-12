Двойная жизнь высокого чиновника: днем — карьера, в свободное время — детское порно

Известный юрист жил двойной жизнью: днем делал карьеру, а в свободное время — детскую порнографию, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Знакомясь в гей-клубе с молодыми людьми, Яанус Конса протягивал свою визитку. ”Советник канцлера права”. Высокий чин вызывал доверие, и иногда Конса везло настолько, что новый знакомый сразу же отправлялся к нему в машину. Конечно, дело было не только в визитке: высокий, обаятельный, Конса умел шутить и не лез за словом в карман.

Всего у канцлера права 35 советников. Дольше всего Конса работал в подчинении канцлера Индрека Тедера. ”Проверяющий должен быть безупречным”, — считает Тедер. На первый взгляд Конса и казался безупречным. В его рабочие обязанности входила проверка соответствия происходящих в стране процессов закону. Тем не менее, в свободное время он занимался прямо противоположными вещами. Если уж быть совсем точными, то в сферу компетенции Конса входило рассмотрение жалоб заключенных и проведение проверок в местах лишения свободы. Коллеги высоко ценили его и не имели к его работе никаких нареканий. Восходящая звезда.

Помимо прочего, Конса читал лекции по общественному праву. Студентам нравился его стиль общения и методы преподавания. У мужчины были настолько хорошие отношения со студентами, что они вместе посещали вечеринки. В том числе банные. Догадывались ли ученики, что Конса фотографировал и снимал на видео их обнаженные торсы?

Об обратной стороне жизни советника канцлера вообще знали немногие. Изданию удалось поговорить с несколькими молодыми людьми, которые в разное время являлись его возлюбленными. Один из них весной 2016 года и сдал Конса полиции.

По словам Райко (имя изменено — прим.ред.), Конса не курит, много не пьет, занимается спортом. Красивые автомобили, накачанные мускулы, карьера и роскошная жизнь. Он ценил все это, и во имя этого работал. Мужчина ездил на черном Lexus (второй автомобиль — Audi TT), имел квартиру в современном доме. Если чего-то недоставало, мог и приукрасить. Так он приписал своей зарплате несколько тысяч, а маму сделал хирургом, хотя на самом деле она трудится в магазине. Только о своем отце Конса врать не стал, а честно сказал, что тот был моряком с Сааремаа и допился до смерти, когда мальчик был еще маленьким. Как-то Конса обронил, что и сам так же кончит. Только потом Райко понял, что имел ввиду его любовник. Большая мрачная тайна, которая однажды потопит его: интерес к молоденьким мальчикам.

Конс ”охотился” на несовершеннолетних на сайтах знакомства, в клубах и чатах. Иногда он представлялся девочкой и просил мальчишек выслать свои фотографии.

Фрагмент беседы в Skype, где Конса выступает под женским именем Gertu T:

Герту: у тебя большой?

Несовершеннолетний мальчик: член 20 см

Герту: хехе, сфоткай с линейкой

Несовершеннолетний мальчик посылает фотографию.

Снимал Конса и видео. В одном ролике видна его рука и слышен голос мальчика. Конса просит 14-летнего подростка спустить штаны и показать интимную часть тела. У того не получается, Конса помогает и начинает его трогать. Мальчик пытается возражать, но мужчина продолжает и спрашивает, какое у того чувство. Ребенок отвечает, что плохое. Видео заканчивается.

Конса снимал много несовершеннолетних. У него были сотни фотографий голых мужчин, детей и даже младенцев. В одном видео описывается становление из мальчика мужчины. Со временем любовники Конса стали подозревать, что дело нечисто.

Они всегда знали о его зависимости от секса. Рейко вспоминает, как Конса выпроваживал его из дома под различными предлогами и бросался на поиски быстрого секса на стороне. Ему постоянно нужны были новые приключения и новые тела. На прикроватной тумбочке он держал маленькую коробочку с флешками, и эта привычка стала для него роковой. Почему он не прятал материалы? Некоторые полагают, что он хотел оказаться пойманным.

На одной из флешек Райко обнаружил ужасающие кадры: мальчик примерно 14-ти лет позировал в голом виде на диване дома у Конса. Когда любовник потребовал у Конса объяснений, тот ответил, что это рабочие материалы. Пути сожителей разошлись, но двойная жизнь Конса не закончилась.

Именно работа часто служила для Конса хорошим прикрытием. Еще будучи студентом он поступил на работу в прокуратуру, в отдел по расследованию семейного насилия, сексуальных преступлений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и против несовершеннолетних. В суде Конса сказал, что стал скачивать детскую порнографию в 2006-2007-х годах, после ухода из прокуратуры. По его словам, именно работа в прокуратуре могла оказать на него определенное влияние. Его беспокоило то, с чем он сталкивался, находясь в этой должности.

Тогдашняя начальница Конса Леа Пяхкель называет эти утверждения абсурдными, поскольку в его рабочие обязанности не входило изучение материалов дела. Кроме того, мужчина ни разу не намекнул на то, что хотел бы работать в другом отделе и что работа как-то влияет на него в личном плане.

Та ночь три года назад запомнится Маргусу (имя изменено — прим.ред.) надолго. Маргус моложе Конса на десять лет. Студент. Иногда он ночевал у Конса и был очень увлечен им, хотя сам Конса постоянно его обманывал. Иногда Маргус еще не успевал уйти, а другой кавалер уже нетерпеливо ждал возле дома. Вдобавок к этому ежедневный флирт и обмен фотографиями с другими. В ту ночь Маргус закрылся в туалете с небрежно оставленными Конса на столе флешками и своим компьютером. Увиденное стало для парня настоящим шоком: сотни фото и видео. И это было не просто гей-порно. Многие изображения несовершеннолетних были сделаны дома у Конса. Были снимки и с изображением самого Маргуса, который на момент встречи с Конса тоже еще не достиг 18-ленего возраста. Под покровом ночи Маргус скопировал на свой ноутбук столько материала, сколько на него поместилось.

”Я не знал, что делать. К тому времени он был моим лучшим другом. Будет ли лучше, если я ему расскажу?” — вспоминает Маргус свои тогдашние метания. Однажды он осторожно поинтересовался у Конса, что было бы, если тот совершил преступление, на что получил ответ, что в качестве высокопоставленного чиновника он неприкосновенен. Конса сказал, что полиция не может его арестовать. Маргус выжидал, боясь обращаться в органы. Напряжение между любовниками росло, и вскоре Конса завел другие отношения. Это стало последней каплей: молодой человек отнес компьютер в полицию.

Конса сразу же запретили появляться в канцелярии на Тоомпеа и попросили написать заявление. Его тайная жизнь и по сей день является для его бывших коллег больной темой. ”Такое обвинение на пустом месте не предъявляется. Ведомство канцлера права должно стоять выше всех возможных промахов”, — говорит специалист по коммуникации Яанек Лутс.

Ближайшее окружение Конса верит в его невиновность и считает, что все это было устроено в качестве мести в порыве ревности.

”Мой сын — приличный мальчик. Я уверена, что он ни в чем не виноват”, — утверждает его мать дрожащим голосом.

Харьюский уездный и Таллиннский окружной суды уже признали Конса виновным в педофилии, но мужчина намерен подать апелляцию. Однако если и суд высшей инстанции признает его виновным, Конса предстоит провести шесть месяцев в учреждении, права обитателей которого он несколько лет отстаивал. Остальной срок — три года и десять месяцев — условный.

Комментариев от самого Конса изданию получить не удалось.