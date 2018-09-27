27.09.2018, 10:52

Двойная игра службы по защите детей. Почему чиновники не отдавали маленького мальчика тете и хотели, чтобы его усыновили чужие?

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Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
 
EST
Двойная игра службы по защите детей. Почему чиновники не отдавали маленького мальчика тете и хотели, чтобы его усыновили чужие?
Fotokollaaž

Работники службы по защите детей издевались над тетей ребенка и врали ей. В связи с инцидентом пять столичных сотрудников службы лишились работы. Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс скрывали от родственников мальчика истинное положение дел, пишет Eesti Ekspress.

”У тебя и так много детей, зачем тебе еще один?”, ”Ты все равно его не получишь”, — это лишь некоторые примеры фраз, звучавших из уст чиновницы ведомства Карин Куслап в сторону Марион.

”Разве ты не знаешь, что с нового года вступает в силу закон, по которому нельзя брать ребенка, если в семье будет больше четырех детей? Ваш лимит уже исчерпан”. Звучит убедительно, но на самом деле чиновница все это придумала.

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