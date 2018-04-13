13.04.2018, 15:24

Двое взрослых жителей Сааремаа после зарубежной поездки заболели корью

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rus.delfi.ee
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Двое взрослых жителей Сааремаа после зарубежной поездки заболели корью
Иллюстративное фотоFoto: LHV

На этой неделе на Сааремаа у взрослого мужчины, который вернулся из зарубежной поездки, и общавшейся с ним после этого женщины была диагностирована корь, сообщает rus.err.ee.

В Эстонии с начала года корью заболели четверо. Помимо упомянутых жителей Сааремаа, в конце марта корью заболели вернувшийся из зарубежного путешествия невакцинированный ребенок и его мать.

Что касается заболевших на Сааремаа, то относительно вакцинации женщины ничего не известно, но известно, что мужчина был вакцинирован одной дозой, а для приобретения достаточного иммунитета от кори необходимо вакцинироваться два раза.

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