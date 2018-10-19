19.10.2018, 15:51

Двое таллиннских школьников смогут взлететь на воздушном шаре с Ратушной площади. Что надо сделать?

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rus.delfi.ee
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EV 100 puhul lennati Vabaduse väljakult õhupalliga
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В начале ноября в Таллинне с Ратушной площади впервые взлетит воздушный шар. Двое таллиннских школьников, снявших о городе лучшие видео, смогут принять участие в полете.

”Призываем всех таллиннских школьников использовать школьные каникулы для того, чтобы принять участие в интересном проекте, победители которого получат особенный приз и станут участниками исторического события. Насколько я знаю, никогда раньше воздушный шар не поднимался в воздух с Ратушной площади и такое произойдет впервые в ноябре. На воздушном шаре смогут полететь авторы двух лучших работ нашего проекта”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В конкурсе смогут принять участие ученики старших классов, которым нужно будет снять знакомящий с Таллинном видеоклип, продолжительностью до минуты, с помощью которого можно было бы, например, приглашать в столицу молодых людей из-за рубежа. Видео нужно загрузить до 28 октября в Instagram или на страничку управы района Кесклинн в Facebook и добавить к нему хештег #avastatallinn.

Все опубликованные работы примут участие в конкурсе, а авторы двух самых интересных видео смогут полететь на воздушном шаре над Таллинном. В конкурсе могут принять участие все учащиеся таллиннских школ не младше 15 лет. Для того, чтобы полететь на воздушном шаре несовершеннолетним необходимо будет получить письменное согласие родителей.

Tallinn Hockey weekend
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