Двое россиян пытались пересечь эстонскую границу без необходимых документов

По сообщению Пыхьяской префектуры, в понедельник из Петербурга в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Российской Федерации, у которого отсутствовали документы, объясняющие цель и условия поездки. Мужчине оформили запрет на въезд, и он вылетел обратно в Петербург.
Практически аналогичный случай произошел в тот же день с гражданином Российской Федерации, прибывшим в Таллиннский аэропорт из Москвы, у которого также отсутствовали документы, объясняющие цель и условия поездки. Мужчине оформили запрет на въезд, и его визу признали недействительной. Мужчина вылетел обратно в Москву.
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