Двое россиян пытались пересечь эстонскую границу без необходимых документов

Maalehe 1. grupp Fääridel 4. päev Foto: Bianca Mikovitš

По сообщению Пыхьяской префектуры, в понедельник из Петербурга в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Российской Федерации, у которого отсутствовали документы, объясняющие цель и условия поездки. Мужчине оформили запрет на въезд, и он вылетел обратно в Петербург.