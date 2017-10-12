12.10.2017, 10:35

Двое пьяных тартуских зайцев тщетно пытались доехать до Таллинна в багажнике автобуса

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rus.delfi.ee
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Bussiliin
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

На тартуском автобусном вокзале двое мужчин попытались доехать до Таллинна без билета, спрятавшись в багажнике автобуса, пишет Õhtuleht.

Пока водитель занимался проверкой билетов других пассажиров, у мужчин созрел поистине хитроумный план.

”Мы были на платформе, заметили, что автобус подъезжает, люди выстраиваются в очередь, и среди толпы были двое очень пьяных мужчин”, — описал увиденное очевидец. По его словам, это было в прошлую пятницу.

Но план с грохотом провалился. Бдительный пассажир их заметил и рассказал о ситуации водителю автобуса, который отправил их восвояси.

Подробности читайте в Õhtuleht.

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