Движению "Eesti 200", очевидно, придется сменить название. О мировоззрении по-прежнему не говорят

Один из лидеров политического движения "Eesti 200", руководитель института политических исследований Йохана Скитте Тартуского университета Кристийна Тыниссон признала, что движение, очевидно, должно найти себе новое название. В то же время она по-прежнему отказывается говорить, каково мировоззрение движения.

"Поскольку это обнаружилось только вчера, и мы со всеми своими идеями и делами так или иначе только в относительно начальной стадии на этой ступени формализации, то мы теперь будем смотреть, что мы будем делать дальше. Об этом я тоже узнала только вчера в восемь вечера", — сказала Тыниссон в ответ на вопрос, должно ли движение "Eesti 200" начинать искать новое название, потому что нынешнее уже зарегистрировано в Патентном департаменте.

На вопрос, ожидает ли движение людей скорее с правым или левым, либеральным или консервативным мировоззрением, Тыниссон ответила, что движение не хочет себя никак позиционировать на политическом ландшафте.

"Мы ждем прежде всего людей, которые чувствуют, что да, эти (названные вчера в манифесте "Eesti 200" — прим. ред.) шесть тем — самые критические или с них нужно начать, на них сфокусироваться, чтобы спланировать следующие 10-20 лет в Эстонии", — сказала Тыниссон.