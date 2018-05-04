04.05.2018, 15:49

Движению "Eesti 200", очевидно, придется сменить название. О мировоззрении по-прежнему не говорят

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rus.delfi.ee
EST
Движению "Eesti 200", очевидно, придется сменить название. О мировоззрении по-прежнему не говорят
Stanislav Moškov, Õhtuleht

Один из лидеров политического движения "Eesti 200", руководитель института политических исследований Йохана Скитте Тартуского университета Кристийна Тыниссон признала, что движение, очевидно, должно найти себе новое название. В то же время она по-прежнему отказывается говорить, каково мировоззрение движения.

"Поскольку это обнаружилось только вчера, и мы со всеми своими идеями и делами так или иначе только в относительно начальной стадии на этой ступени формализации, то мы теперь будем смотреть, что мы будем делать дальше. Об этом я тоже узнала только вчера в восемь вечера", — сказала Тыниссон в ответ на вопрос, должно ли движение "Eesti 200" начинать искать новое название, потому что нынешнее уже зарегистрировано в Патентном департаменте.

На вопрос, ожидает ли движение людей скорее с правым или левым, либеральным или консервативным мировоззрением, Тыниссон ответила, что движение не хочет себя никак позиционировать на политическом ландшафте.

"Мы ждем прежде всего людей, которые чувствуют, что да, эти (названные вчера в манифесте "Eesti 200" — прим. ред.) шесть тем — самые критические или с них нужно начать, на них сфокусироваться, чтобы спланировать следующие 10-20 лет в Эстонии", — сказала Тыниссон.

"Мы, на самом деле, подняли темы. Сказали, что эти сферы важны и мы сознательно не стали говорить, как", — сказала Тыниссон. Правые или левые взгляды приходят, по ее словам, из того, как решают конкретные проблемы.

Представшее вчера перед общественностью движение "Eesti 200", которое не исключает, что станет партией и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу, попало в определенный скандал с названием. А именно, движение с таким названием существует уже несколько лет, когда его зарегистрировало в Патентном департаменте MTÜ Eesti Kultuuri Koda.

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Движению "Eesti 200", очевидно, придется сменить название. О мировоззрении по-прежнему не говорят

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