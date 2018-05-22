Движение — жизнь. В Кристийне стартует знаменитая серия уличных тренировок

В среду, 23 мая, в 12 часов в парке Лёвенру в Кристийне начинается 7 сезон серии тренировок ”Уличные тренировки в парке Лёвенру”, получившей известность среди горожан.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, интерес жителей района к уличным тренировкам в парках и на спортивных тропах высок, поэтому мы и в этом году продолжим совместные тренировки в парке Лёвенру.

”В наших уличных тренировках принимают участие как жители Кристийне, так и жители других районов Таллинна. Тренером у нас является Алийс Сарапик. Я приглашаю жителей города в парк Лёвенру на бесплатные уличные тренировки каждую среду в 12:00. Традиционное место встречи — около льва. Тренировки для всех бесплатны”, — пояснил Рийбе.

В программе спортивная ходьба с палками и упражнения на растяжку под руководством профессионального тренера. Продолжительность тренировки — 1 час, регулярные тренировки продлятся все лето, до 3 октября 2018 года.

”Уличные тренировки в парке Левенру” это запущенный в 2012 году проект районной управы Кристийне, цель которого заключается в продвижении оздоровительного спорта и популяризации активного образа жизни среди жителей района.